Ajustan medidas para éxito y seguridad de Cumbre Brics en la India

La cita, a realizarse este 12 y 13 de septiembre, reunirá a líderes y altas autoridades globales bajo el lema Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad

Esta es la cuarta vez que la nación surasiática se encuentra al frente del Grupo, tras haberlo hecho con éxito en 2012, 2016 y 2021.

Un panorama de fuertes medidas de seguridad caracteriza este lunes en Nueva Delhi, a pocos días de la 18 Cumbre del Brics allí, también engalanada con carteles alegóricos a la importante cita del Sur Global.

Para apoyar el evento de gran envergadura que reunirá a líderes y altas autoridades globales el 12 y 13 de septiembre, las autoridades organizan un conjunto de medidas para garantizar su éxito y seguridad.

De acuerdo con fuentes policiales, se prevé que estas acciones tengan un impacto significativo en los desplazamientos cotidianos en Delhi con afectaciones temporales.

El traslado de líderes extranjeros, delegaciones de alto nivel y caravanas de seguridad podría afectar el tráfico en varias vías principales, especialmente en el centro y sur de la ciudad, así como en las rutas que conectan hoteles involucrados, la sede de la cumbre, las estaciones de tren y el aeropuerto, advirtieron.

La Policía de Delhi ha realizado ensayos de caravanas y preparado medidas de desvío de tráfico ante este evento de alto perfil.

También aconsejó utilizar el transporte público, especialmente el metro, siempre que sea posible.

Por otra parte, se decretó el cierre de las escuelas el viernes 11 de septiembre para reducir la congestión del tráfico.

Algunas oficinas podrían permanecer cerradas o modificar su funcionamiento ese día, en función de las directrices gubernamentales aplicables y de las decisiones internas de cada centro de trabajo, de acuerdo con los funcionarios.

Como país que ostenta la presidencia protempore este año, India acogerá la Cumbre de líderes del Brics en el Centro de Convenciones Bharat Mandapam de Nueva Delhi, bajo el lema Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad.

Además de debates bajo un enfoque centrado en las personas, arraigado en el espíritu defendido por Nueva Delhi de la humanidad ante todo, los asistentes intercambiarán opiniones sobre el fortalecimiento de la cooperación interna de los Brics en torno a prioridades comunes y compartirán perspectivas sobre asuntos mundiales y regionales de interés mutuo.

Esta es la cuarta vez que la nación surasiática se encuentra al frente del Grupo, tras haberlo hecho con éxito en 2012, 2016 y 2021, esta última tuvo lugar en el difícil período de la pandemia de Covid 19.

El bloque reúne a 11 importantes mercados emergentes y países en desarrollo del mundo: Brasil, China, Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Irán, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

Constituye una plataforma útil para la consulta y la cooperación en temas contemporáneos de importancia global y regional, así como en cuestiones de gobernanza política y económica a nivel mundial.

Belarús, Bolivia, Kazajstán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam se unieron al Brics como países socios en 2025.