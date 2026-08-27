India oficializa Cumbre de Brics en septiembre

Además de debates bajo un enfoque centrado en las personas, los asistentes intercambiarán opiniones sobre el fortalecimiento de la cooperación interna de los Brics en torno a prioridades comunes y compartirán perspectivas sobre asuntos mundiales y regionales de interés mutuo

La cita tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre venidero.

India anunció este jueves de manera oficial la decimoctava Cumbre del Brics el 12 y 13 de septiembre venidero con la participación de países miembros y socios, así como de invitados especiales.

Como país que ostenta la presidencia protempore este año, India acogerá el magno evento en el Centro de Convenciones Bharat Mandapam de Nueva Delhi, bajo el lema Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad, de acuerdo con una nota oficial de la Cancillería.

Además de debates bajo un enfoque centrado en las personas, arraigado en el espíritu defendido por Nueva Delhi de la humanidad ante todo, los asistentes intercambiarán opiniones sobre el fortalecimiento de la cooperación interna de los Brics en torno a prioridades comunes y compartirán perspectivas sobre asuntos mundiales y regionales de interés mutuo.

Ante la prensa acreditada, fuentes diplomáticas ratificaron que hasta el momento se han desarrollado más de 350 reuniones y encuentros de alto nivel en más de 25 ciudades de todo el país surasiático.

Las citas han tenido como objetivo ampliar la asociación estratégica de los Brics en política y seguridad, economía y finanzas; y cultura e intercambios entre personas, considerados pilares fundamentales de la cooperación a lo interno del bloque, subrayaron.

A través de esas actividades, así como de iniciativas empresariales y de intercambio entre ciudadanos, la presidencia india de los Brics ha contribuido a impulsar la cooperación del grupo mediante resultados prácticos y orientados al desarrollo, aseguraron funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En respuesta a preguntas de la prensa, una fuente diplomática señaló que India buscará el consenso en el seno del bloque sobre diversos aspectos medulares, antes de la Cumbre de septiembre, incluso sobre la situación en Medio Oriente que involucra a Irán, Emiratos árabes Unidos, entre otros países.

Recordó que el grupo funciona mediante consenso y que el papel de Nueva Delhi como presidencia es mantener el diálogo entre los miembros.

Por otra parte, señaló que los pagos y comercio en monedas nacionales representa una iniciativa práctica, y no una campaña contra ningún tercer país.

Agregó que las conversaciones continúan en el ámbito financiero y a nivel técnico y que se espera los resultados de la reunión de ministros de Finanzas de principios de septiembre.

Las autoridades señalaron que el mensaje político de India para la cumbre se centra en el desarrollo, en el trabajo centrado en las personas, en la consolidación de iniciativas para las economías en desarrollo y en reclamo de un multilateralismo reformado.