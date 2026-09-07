Mayor presa de Cuba en estado crítico

Desde el año 2018 la presa Zaza no alcanza grandes volúmenes de agua. (Foto: Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus)

Justo cuando al periodo lluvioso le restan apenas dos meses, la presa Zaza, el mayor embalse del país, se encuentra en situación crítica.

Dixán Ravelo, delegado de Recursos Hidráulicos en la provincia, precisó que «hoy la provincia almacena 339.683 millones de metros cúbicos, solamente al 28 por ciento, refrendado por el embalse Zaza, que solamente almacena el 21 por ciento de su capacidad, una situación muy crítica en ese embalse».

El resto de los embalses del territorio tiene una mejor situación: Lebrije al 42 por ciento, Tuinucú al 99 por ciento, y Siguaney al 100 por ciento, que dan una media del 64 por ciento en las presas de abasto a la población.

El bajo porcentaje de llenado de la Zaza lanza una alerta para la producción arrocera. «Ese embalse es prácticamente el que tiene todo el sistema arrocero de acá, es una situación extremadamente crítica donde se harán los análisis pertinentes porque termina el periodo húmedo para ver con qué volumen se cuenta y enfrentar una campaña de frío, si no llueve, al final de este periodo va a ser una campaña de porcentaje de siembra muy bajo por el tema del volumen de agua que tenemos almacenado ahora en el embalse».

Cerca del llamado volumen muerto, ¿qué pasaría con la presa Zaza? La Zaza tiene un volumen muerto de 90 millones de metros cúbicos y se quedaría un espejo de agua alrededor de 90 millones, porque ya con las cotas no va a comandar el agua por todo el sistema, ni por el canal, ni por todos los sistemas de riego. Es decir, esa agua se va a quedar dentro del embalse de suceder lo peor.

La situación de la Zaza tiene una causa. Aún en medio del período lluvioso, en Sancti Spíritus continúa la sequía. «En agosto solamente llevó el 30 por ciento de la media histórica, es decir, 59.2 milímetros; el periodo húmedo acá en el territorio ha sido catalogado de medio seco».