Confirma Putin crecimiento del comercio entre Rusia e India

El presidente ruso se reunió este lunes con su homólogo de la India, Narendra Modi, en vísperas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái

La cooperación económica y comercial entre Moscú y Nueva Delhi experimentó un aumento del 2,6 por ciento, dijo este lunes el presidente ruso, Vladimir Putin, al reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi.

«En general, la cooperación comercial y económica muestra tendencias positivas. El año pasado hubo una pequeña disminución, pero en la primera mitad de 2026, el intercambio comercial ya creció el 2,6 por ciento», dijo el mandatario a Modi en el encuentro que sostuvieron en la capital kirguisa, previo a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Putin agregó que el refuerzo de las relaciones ruso-indias está vinculado en gran parte a la gran atención que les presta Modi, con quien tiene relaciones no solo de negocios, sino «muy buenas, personales y amistosas».

Asimismo, el líder ruso subrayó que el encuentro se desarrolla en vísperas de la cumbre de la OCS que trabaja para profundizar los contactos entre los países del Sur Global y del Este, «contribuye al desarrollo económico-social y cultural de la región y a la formación de un mundo justo y multipolar».

Fundada en 2001, la OCS tiene actualmente 10 miembros de pleno derecho: Belarús, China, India, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.

Afganistán y Mongolia participan en calidad de observadores; Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Myanmar, Camboya, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Laos, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Türkiye poseen el rango de socios de diálogo.