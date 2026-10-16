Alazanes y Gallos invaden la cima oriental en Serie Nacional de Béisbol

Los espirituanos, al igual que granmenses y santiagueros, acumulan siete victorias y cuatro derrotas

Los Alazanes de Granma y los Gallos de Sancti Spíritus aprovecharon la jornada de este viernes para alcanzar a Santiago de Cuba en la cima oriental de la 65.ª Serie Nacional de Béisbol.

Los tres equipos orientales exhiben ahora balance de siete victorias y cuatro derrotas, después de que Granma doblegara 14-10 a las Avispas santiagueras en el estadio Guillermón Moncada y Sancti Spíritus venciera 7-3 a Ciego de Ávila en el José Antonio Huelga.

El enfrentamiento entre granmenses y santiagueros tuvo el bate como protagonista, con cuadrangulares de Alexquemer Sánchez, Ernesto Pérez, Leonardo Alarcón y Raico Santos por los visitantes.

Edilse Silva, Eduardo García y Harold Vázquez respondieron con batazos de cuatro esquinas por los anfitriones, quienes suman 31 vuelacercas y encabezan ese apartado ofensivo.

En el cuartel de los Gallos, el relevista Daniel Reyes conquistó su tercer triunfo sin derrotas, respaldado por una ofensiva de 10 imparables que incluyó el jonrón de Lázaro Fernández.

Los Leñadores de Las Tunas también encontraron motivos para celebrar al imponerse 12-6 a los Toros de Camagüey en el estadio Cándido González, resultado que les permitió mantenerse en el grupo perseguidor de la zona, con seis éxitos y cinco fracasos.

Yordanis Alarcón y Henry Quintero conectaron cuadrangulares por los vencedores, con dos batazos de vuelta entera para este último, quien llegó a cinco en la campaña.

En el otro extremo del mapa competitivo, los Vegueros de Pinar del Río ratificaron su condición de líderes occidentales al superar 5-3 a los Cazadores de Artemisa en el estadio 26 de Julio, apoyados en un jonrón de Ronaldo Pérez con un compañero en circulación y el trabajo ganador de Yancarlos García como relevista.

Los pinareños acumulan nueve victorias y dos derrotas, registro que los mantiene por delante de Matanzas (6-4), mientras Cienfuegos, Industriales y Mayabeque comparten el siguiente escalón con balance de 5-5.

En el estadio Nguyen Van Troi, los Cachorros de Holguín y los Indios de Guantánamo repartieron triunfos, pues los visitantes se impusieron 11-1 por nocaut en el primer duelo, con 12 imparables y un cuadrangular de Andry Agüero, autor además de cuatro carreras impulsadas.

El lanzador Wilson Paredes trabajó las cinco entradas del desafío y apenas permitió un indiscutible, un doble de Carlos Suárez que remolcó la única anotación guantanamera.

Los anfitriones reaccionaron en el segundo encuentro con victoria de 5-2, decidida por un vuelacercas de Yeimer Félix con dos compañeros en circulación, mientras Rolando Veranes sacó la pelota del parque por los holguineros.

La lluvia también alteró el programa en el estadio Augusto César Sandino, donde Villa Clara completó con nocaut de 13-2 el partido sellado la víspera frente a Matanzas, con Emmanuel Sañudo como protagonista de un cuadrangular, antes de que el segundo choque quedara detenido en el tercer episodio, cuando los Cocodrilos ganaban 2-0.

Las precipitaciones impidieron además los encuentros entre Mayabeque y Cienfuegos, en el Nelson Fernández, e Industriales y La Isla, en el Cristóbal Labra, por lo que ambos parques acogerán mañana dobles carteleras a siete entradas desde las 10:00 a. m.

En la Zona Occidental, detrás de Pinar del Río aparecen Matanzas, Cienfuegos, Industriales, Mayabeque, Artemisa, Villa Clara y La Isla, mientras en Oriente los líderes comparten el primer puesto con Ciego de Ávila, Holguín y Las Tunas a un juego de distancia.

La jornada volvió a confirmar que, en una temporada todavía joven, cada resultado puede mover los cimientos de la clasificación y convertir la lucha por los primeros puestos en una carrera sin dueño definitivo.