Tras los resultados de la jornada, las Avispas se mantienen en la cuarta plaza de la Zona Oriental con registro de 19 éxitos y 17 descalabros, en tanto los Gallos ocupan al lugar lugar con 17-20

Los santiagueros supieron sobreponerse a tres derrotas seguidas.

Las Avispas de Santiago de Cuba reaccionaron este jueves ante los Gallos de Sancti Spíritus al vencerlos por supernocaut en cinco entradas, tras caer en los dos primeros juegos de la subserie que se desarrolla en el estadio Guillermón Moncada, de la Ciudad Héroe.

Los locales fabricaron un racimo de ocho anotaciones en el mismo primer episodio ante los envíos del abridor Leonardo Gallardo —quien apenas pudo retirar a dos bateadores— y del relevista José Martínez, que por lesión no pudo continuar en el partido.

Las avispas sumaron otra en el segundo por el tercer cuadrangular de Yordis Perera; mientras, en el tercero anotaron otras seis y en el quinto otra para dejar al campo al conjunto yayabero.

Por Santiago destacó el novato José Miguel Téllez, quien asumió su primera titularidad en Series Nacionales como receptor y ligó perfecto de 3-3 con par de remolques.

Ha sido un trabajo de varios años para llegar a la Serie Nacional; desde que comenzó la temporada esperé este momento y las cosas salieron de forma excelente para mí, declaró Téllez a la Agencia Cubana de Noticias.

Reconoció que el equipo supo sobreponerse a tres derrotas seguidas, contando el último juego ante los Leñadores, pues cada desafío que resta es fundamental tras amanecer en el cuarto lugar de la Zona Oriental.

Yosmel Garcés sumó su quinta victoria al transitar la ruta completa durante los cinco episodios con solo tres indiscutibles permitidos, entre ellos el cuadrangular de Derek Escobar, única anotación contraria, además de tres ponches y un boleto.

El mánager santiaguero, Idalberto Lamothe, expresó que en los últimos choques han cometido varios errores, los cuales han costado victorias y complicado el trabajo de los lanzadores, de ahí el reordenamiento de la alineación buscando equiparar ofensiva y defensa.

Cada juego que va restando es como un séptimo partido de un play-off, por lo que ganar es la única opción para poder estar entre los cuatro equipos que van a la semifinal, manifestó.

Tras los resultados de la jornada, las Avispas se mantienen en la cuarta plaza de la Zona Oriental con registro de 19 éxitos y 17 descalabros, en tanto los Gallos ocupan al lugar lugar con 17-20.

Para este viernes está previsto el descanso reglamentario, con el fin de reanudar las acciones el sábado en un cotejo particular que dominan los espirituanos dos éxitos por uno.