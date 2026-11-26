Con la derrota en uno de los dos encuentros pactados para hoy, la diferencia con los puestos de vanguardia se tornó insalvable

Los Gallos se despiden de la posibilidad de repetir la hazaña de campañas anteriores. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

El equipo de los Gallos de Sancti Spíritus quedó matemáticamente fuera de la zona de clasificación de la pelota cubana tras ceder uno de los compromisos de la doble jornada frente a Guantánamo, un resultado que sella su suerte en la presente temporada y confirma la exclusión de la tropa yayabera de la postemporada.

La doble cartelera se presentaba como la última oportunidad real para los espirituanos de mantener viva la llama de la clasificación. Sin embargo, la escuadra dirigida por Luisvany Meneses no pudo completar la barrida necesaria y, con la derrota en uno de los encuentros, la diferencia con los puestos de vanguardia se tornó insalvable a falta de pocas subseries para el cierre de la fase regular.

El desenlace confirma una temporada de altibajos para Sancti Spíritus, un conjunto que se caracterizó por la juventud de su nómina y que, a pesar de momentos de brillantez, no logró encontrar la regularidad necesaria para competir hasta el final por un boleto a los cuartos de final. La presión de los compromisos decisivos y la inconsistencia ofensiva en momentos clave terminaron por pasar factura.

Con este resultado, los Gallos se despiden de la posibilidad de repetir la hazaña de campañas anteriores, donde llegaron a colarse en la fiesta de los play off. La afición espirituana, que acompañó al equipo en el estadio José Antonio Huelga, vio cómo las esperanzas se desvanecían tras un partido donde el pitcheo rival logró contener la tanda ofensiva local en los momentos de mayor exigencia.

El cuerpo técnico, encabezado por Meneses, deberá ahora hacer un balance profundo de la campaña. La exclusión no solo deja un sabor amargo en lo deportivo, sino que obliga a repensar la estrategia de cara a la próxima Serie Nacional, especialmente en lo referente a la consolidación de los jóvenes valores y la búsqueda de mayor profundidad en el pitcheo y la defensa.

Para Sancti Spíritus, la matemática ya es una realidad ineludible: los Gallos no estarán en la discusión por el título. A partir de ahora, el equipo juega por el honor y por la construcción de un futuro que permita a la provincia volver a pelear en la élite del béisbol cubano.