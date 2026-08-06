Alerta canciller cubano sobre doctrina militar de dominación de EEUU

Bruno Rodríguez reafirmó el firme e invariable compromiso de Cuba con el desarme nuclear general y completo

Las masacres en Hiroshima y Nagasaki determinaron la rendición incondicional de Japón; pero el costo humano se sigue pagando todavía.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, alertó este jueves sobre los peligros de la actual doctrina militar de dominación estadounidense, que promueve la imposición de la paz a través de la fuerza y una desenfrenada carrera armamentista.

En ocasión del 81 aniversario del criminal lanzamiento por Estados Unidos de la bomba atómica sobre Hiroshima, Japón, el ministro de Relaciones Exteriores reafirmó en su cuenta en X el firme e invariable compromiso de Cuba con el desarme nuclear general y completo.

La decisión de Washington de dejar caer bombas atómicas sobre las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente, es cuestionada durante años por numerosos historiadores.

El gobierno estadounidense bombardeó esas urbes al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la contienda ya estaba casi ganada por los aliados.

Sin dudas, la masacre determinó la rendición incondicional de Japón; pero el costo humano se sigue pagando todavía.

Aproximadamente 66 mil personas perdieron la vida en Hiroshima al instante de la explosión; mientras en Nagasaki, tres días después, la cifra se aproximó a 70 mil.

Cientos de miles de pobladores -la mayoría mujeres y niños- murieron con el tiempo a consecuencia de la radiación.

En Japón, cada año, en esas fechas, a la hora local exacta de la explosión, se guarda un minuto de silencio y, luego, se depositan ofrendas de flores y agua en memoria de los fallecidos y los sobrevivientes.