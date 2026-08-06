Condena ALBA Movimientos en Cuba políticas de Estados Unidos

Con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel e integrantes de la máxima dirección del Estado y gobierno cubano, se inauguró la IV Asamblea Continental de la agrupación con 150 delegados de 25 países

Bajo la consigna “Cien años caminando con Fidel”, se debatió sobre las crisis globales y la soberanía regional. (Foto: PL)

Organizaciones y movimientos sociales de 25 países condenaron este jueves en La Habana, en el centro de convenciones Félix Varela de la Universidad de La Habana, las políticas imperialistas de Estados Unidos hacia el Sur Global.

Con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel e integrantes de la máxima dirección del Estado y gobierno cubano, se inauguró la IV Asamblea Continental de Alba Movimientos con 150 delegados de 25 países.

Bajo la consigna “Cien años caminando con Fidel”, se debatió sobre las crisis globales y la soberanía regional.

El Coordinador Nacional de los Comité de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández, quien tuvo a su cargo las palabras de apertura, resaltó el papel que tiene el movimiento en la lucha contra las políticas hegemónicas de las grandes potencias imperialistas.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, María Fernanda Pereira, representante del movimiento argentino “Corriente de Nuestra Patria”, resaltó la importancia de Cuba para los movimientos de la izquierda internacional.

“Nosotros creemos en la Revolución Cubana. Cuba es el fiel reflejo de lo que nosotros soñamos y por lo que militamos”, sentenció.

En otro momento de la jornada, se efectuó el panel titulado “Principales rasgos, desafíos y alternativas frente a la ofensiva imperialista sobre el Sur Global”, donde se analizaron los principales desafíos actuales.

La Articulación Continental de Movimientos Sociales y Populares constituye una plataforma que articula a más de 400 organizaciones y 25 países en torno a un proyecto de unidad e integración de América y otras tierras.