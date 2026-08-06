Visitará Cuba primer ministro de Namibia

El primer ministro de Namibia, Tjitunga Elijah Ngurare, iniciará este viernes una visita oficial a Cuba, en atención a la invitación cursada por su homólogo de la nación caribeña, Manuel Marrero.
De acuerdo con una nota divulgada por la Cancillería de la isla, la visita, que se extenderá hasta el 10 de agosto, reafirma el excelente estado de las relaciones bilaterales.
Constituye además, una nueva expresión de los históricos lazos de hermandad, solidaridad y cooperación que unen a ambos países, forjados durante las luchas por la independencia de Namibia y contra el régimen racista del Apartheid, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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