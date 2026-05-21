Evalúan jóvenes investigadores proyección científica en Sancti Spíritus

Miembros de la Red de Jóvenes Investigadores del Ministerio de Educación Superior «José Luis García Cuevas» sostuvieron un encuentro estratégico con el titular de la cartera, con el propósito de evaluar los resultados alcanzados en lo que va de año y trazar las líneas maestras de su proyección futura

La Universidad de Sancti Spíritus «José Martí Pérez» tuvo una representación destacada en este espacio de intercambio académico, encabezada por el Dr. C. Midiel Marcos Mendoza, vicecoordinador de la región central; la Especialista Yarelis Milagros Macías García, coordinadora universitaria; y la Dr. C. Oliurca Padilla García, vicerrectora de Posgrado.

Durante la sesión de trabajo, los jóvenes investigadores presentaron un balance detallado de las acciones ejecutadas, lo que permitió visibilizar logros significativos en su quehacer científico, así como identificar desafíos que requieren atención prioritaria. Lejos de quedarse en el diagnóstico, el diálogo derivó en un debate constructivo que facilitó el diseño de nuevas iniciativas para los próximos meses, orientadas a potenciar el impacto de la red tanto en el ámbito académico como en el entorno social.

El Ministro de Educación Superior valoró positivamente el compromiso y la calidad del trabajo desarrollado por estos talentos emergentes. En sus palabras, los instó a «mantener un papel protagónico en la generación de conocimientos y soluciones innovadoras desde el entorno universitario», reafirmando que la ciencia joven constituye un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país.

Por su parte, los integrantes de la Red ratificaron su compromiso inquebrantable con la investigación científica como eje transformador de la sociedad. «Seguimos apostando por una ciencia con rostro humano, que responda a las necesidades reales de nuestras comunidades», expresaron durante el encuentro.

Esta reunión no solo evidencia el respaldo institucional del Ministerio de Educación Superior al talento joven, sino que sienta las bases para una colaboración más dinámica y efectiva entre las autoridades y los investigadores en formación. Un paso firme hacia una universidad que piensa, crea y transforma —desde Sancti Spíritus para Cuba.

La Red de Jóvenes Investigadores «José Luis García Cuevas» agrupa a estudiantes de posgrado, profesores noveles y profesionales en formación que desarrollan proyectos de impacto en diversas áreas del conocimiento, con el acompañamiento del Ministerio de Educación Superior como ente rector.

Con información de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez