Ante contactos de Kiev y EEUU, Putin ordena alto el fuego de tres días

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov refirió que el presidente ruso mantendría este sábado una reunión con los enviados especiales estadounidenses

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó suspender los ataques contra Kiev durante tres días, debido a la preparación de contactos con representantes de Estados Unidos, declaró este sábado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«El presidente Putin ha dado la orden de cesar los ataques contra Kiev durante tres días. Esto está relacionado con la preparación y realización de contactos de los estadounidenses en Kiev», declaró Peskov a los periodistas.

Este sábado, los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner arribaron al aeropuerto Vnúkovo de Moscú, en el contexto de su visita a la capital rusa, y luego viajarán a Kiev.

Peskov igualmente refirió que Putin, mantendrá este sábado una reunión con los enviados especiales estadounidenses.»De hecho, la reunión con el presidente se celebrará, habrá una conversación y, por lo general, estas conversaciones fueron antes bastante prolongadas», dijo.

Peskov confirmó que por ahora no se abordarán nuevas ideas para resolver el conflicto en Ucrania, en referencia a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien negó la víspera que Witkoff y Kushner presentarían nuevas propuestas sobre un acuerdo para Ucrania.

El funcionario pidió abstenerse de hacer pronósticos sobre posibles iniciativas para una solución antes de la reunión.

Previamente, la agencia Bloomberg había adelantado que los emisarios estadounidenses llegarían a Moscú en esta fecha para sostener conversaciones enfocadas en el conflicto en Ucrania.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sus representantes presentarían a los negociadores rusos una propuesta concreta para resolver la crisis.

El 1 de septiembre, Putin declaró que el proceso de negociación sobre Ucrania se encuentra actualmente congelado. No obstante, enfatizó que Moscú mantiene su disposición al diálogo con cualquier parte interesada, destacando que Witkoff y Kushner «siempre son bienvenidos» en Rusia.