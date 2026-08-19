Un ataque masivo de las fuerzas ucranianas dejó al menos tres civiles muertos y 10 heridos en varias localidades de la República Popular de Lugansk, según informó el gobernador de la entidad, Leonid Pásechnik.
El dirigente acusó al régimen de Kiev de atacar «a personas de profesiones pacíficas» y sostuvo que «es imposible confundir a un trabajador que asfalta una carretera con un objetivo militar». Añadió que los ataques son un signo de su posición perdedora en el frente.
Asimismo, afirmó que las tropas rusas «avanzan con rapidez» y «detendrán este terror», y transmitió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y deseos de pronta recuperación a los heridos.
- Las fuerzas del régimen de Kiev perpetran de manera sistemática ataques selectivos contra la población civil de varias provincias rusas y lanzan oleadas de drones hacia la provincia de Moscú, atacando viviendas e infraestructura civil.
- En respuesta al terrorismo de Kiev, las FF.AA. de Rusia llevan a cabo ataques sistemáticos contra objetivos militares e instalaciones energéticas, de transporte, logísticas o de otro tipo, vinculados al complejo militar-industrial de Ucrania.
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