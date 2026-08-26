Titular de la CIA visitó Moscú por contactos entre servicios especiales

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se reunió con Jonh Ratcliffe

John Ratcliffe, director de la CIA. (Foto: PL)

La visita a Moscú del director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), John Ratcliffe, está relacionada con «contactos entre los servicios especiales», dijo este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Al ser preguntado por el propósito de la visita, Peskov declaró este miércoles al diario The Washington Post que se trata de «contactos entre los servicios especiales».

Asimismo, en respuesta a una pregunta del canal televisivo RTVI, el vocero señaló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no se reunió con Ratcliffe.

La víspera, la cadena de televisión CBS informó, citando a fuentes anónimas, que Ratcliffe llegó a la capital rusa para mantener una serie de reuniones.

Rusia y Estados Unidos rompieron el hielo el 12 de febrero de 2025 con una conversación telefónica entre los presidentes de ambos países, la primera desde el regreso del actual mandatario estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca, quien había prometido, entre otros objetivos, poner fin a las hostilidades entre Moscú y Kiev.

Desde entonces, Putin y Trump han mantenido varias conversaciones telefónicas y, el 15 de agosto de ese mismo año, se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en Alaska, en una cumbre que se prolongó durante dos horas y 45 minutos.

En paralelo, los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner realizaron varias visitas a Rusia, mientras que el enviado del Kremlin para la cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev, mantuvo reuniones con representantes estadounidenses en Estados Unidos y Suiza.