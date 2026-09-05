Irán denuncia ataque de EEUU contra petrolero en estrecho de Ormuz

El incidente ocurre en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán, luego de que el Comando Central de Estados Unidos anunciara esta semana ataques contra instalaciones militares iraníes

La tripulación fue evacuada tras el ataque. (Foto: PL)

Medios iraníes denunciaron este sábado un ataque estadounidense con misiles contra un petrolero cerca de la estratégica isla de Kharg, principal centro de exportación de crudo de Irán en el golfo Pérsico.

La agencia Tasnim informó que la embarcación fue alcanzada por cuatro misiles cuando se encontraba a unos seis millas de la isla, sin que se registraran víctimas.

Según la fuente, la tripulación fue evacuada tras el ataque. Estados Unidos no había emitido comentarios inmediatos sobre el incidente.

Previamente, la agencia Fars reportó varias explosiones en las inmediaciones de Kharg, mientras la agencia ISNA puntualizó que fuerzas estadounidenses habían atacado un pequeño petrolero frente a sus costas.

La información sobre el ataque también fue difundida por medios estatales iraníes, aunque hasta el momento no pudo ser verificada de manera independiente.

Kharg constituye el principal centro de exportación petrolera de Irán y concentra buena parte de la infraestructura utilizada para los embarques de crudo del país.

El incidente ocurre en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán, luego de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunciara esta semana ataques contra instalaciones militares iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea, radares, activos navales y centros de comunicaciones.

El actual conflicto comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán. Teherán respondió con ataques contra Israel y contra instalaciones estadounidenses en varios países de la región.

El 17 de junio de 2026, Washington y Teherán alcanzaron el denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad para cesar las hostilidades y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz, pero el acuerdo se deterioró posteriormente por desacuerdos sobre su aplicación y la navegación en esa estratégica vía marítima.

Las hostilidades se reanudaron en julio y volvieron a intensificarse el 1 de septiembre, cuando Centcom anunció una nueva oleada de ataques contra objetivos militares iraníes.