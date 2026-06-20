Aporte solidario de empresas espirituanas favorece servicios en Sala de Neurocirugía

Las acciones abarcaron el reacondicionamiento de dos cubículos de cuidados postoperatorios y el mejoramiento de la climatización en esta sala del servicio de Neurocirugía del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus

La Sala de Neurocirugía dispone de mayor confort y mejores condiciones para la atención a los pacientes. (Fotos: Arelys García/ Escambray)

Gracias a las aportaciones de varias empresas del Ministerio de Industrias (Mindus) de Sancti Spíritus concluyeron las acciones de reparación y mantenimiento que, de forma gratuita, ejecutaron en la Sala de Neurocirugía del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, hoy con mayor confort y mejores condiciones para la atención a los pacientes.

El especialista de segundo grado en Neurocirugía, el doctor Ariel Álvarez Rodríguez, al frente de este servicio en el principal centro asistencial del territorio, destacó el alcance de la iniciativa, impulsada por autoridades del Partido y del Gobierno de la provincia, con el apoyo de la dirección del hospital, que ha ayudado a revitalizar la infraestructura de la sala.

En nombre del personal médico y paramédico, Álvarez Rodríguez agradeció las labores acometidas, que posibilitaron reacondicionar dos cubículos, climatizados actualmente, destinados al cuidado postoperatorio de los pacientes sometidos a cirugía vascular cerebral y de tumores cerebrales.

Con ambos cubículos, pendientes aún de otras mejoras, se pretende que los pacientes en las primeras horas de intervenidos no necesariamente deban ir para Terapia Intensiva, sino que puedan atenderse en la propia Sala de Neurocirugía; ello ayudaría con los movimientos de camas y la hospitalización de otros casos, además de tributar a una mejor calidad en la recuperación del enfermo y en la preparación del equipo de profesionales del servicio, explicó Álvarez Rodríguez.

Por su parte, Raúl de Armas Palmero, coordinador del Mindus en la provincia y director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) perteneciente a la Empresa de Automatización Integral (EDAI), precisó que las labores incluyeron la rehabilitación de la carpintería, las redes eléctricas —incluidas las luminarias—, la pintura de los locales, el resane y enchape de paredes, la reparación del mobiliario sanitario, el mantenimiento de los equipos de refrigeración y de los sistemas de clima, entre otras acciones.

De Armas Palmero elogió el empeño de las fuerzas que asumieron dichas labores como la filial Copextel, las UEB Gases Industriales, Gráfica, Divep, CEDAI, SEISA y la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas.

Oscar Abstengo Guzmán, gerente general de la Empresa Filial Copextel Sancti Spíritus, ponderó el protagonismo de la brigada de Electrodomésticos y la de Clima y Refrigeración, encargadas de la reparación y mantenimiento de los aires acondicionados, televisores, refrigeradores y de otros equipos; así mismo aludió a la donación de un split para uno de los cubículos reacondicionados.

De Armas Palmero y Abstengo Guzmán resaltaron el valor de este gesto altruista asumido a partir de las propias finanzas, es decir, de las utilidades de cada entidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de hospitalización de los pacientes ingresados, acompañantes, sin obviar el personal sanitario del centro asistencial.