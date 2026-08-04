Espirituano Alejandro Claro avanza a semifinales en boxeo centrocaribeño (+video)

El boxeador espirituano Alejandro Claro avanzó a las semifinales al derrotar por decisión unánime al mexicano Cristopher Santos

El doble medallista de bronce mundial asegura presea de bronce en Santo Domingo 2026. (Foto: Guillermo Rodríguez)

El joven cubano, oriundo del municipio espirituano de La Sierpe, avanzó a las semifinales del torneo de boxeo de los XXV Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026, tras imponerse con autoridad en el combate de cuartos de final.

Según una información publicada en Prensa Latina, Claro, en la división de 55 kilogramos, derrotó por decisión unánime (5-0) al mexicano Cristopher Santos, luego de dominar el enfrentamiento de principio a fin con un boxeo técnico y efectivo que le permitió controlar las acciones durante los tres asaltos.

Por su parte, el bicampeón olímpico Julio César La Cruz, quien también avanzó a las semifinales, exhibió un desempeño dominante en los 90 kilogramos al vencer 5-0 al puertorriqueño Ángel Rivera, a quien superó en cada uno de los tres asaltos gracias a su experiencia y control del combate.

En los restantes resultados de los 55 kilogramos, el guatemalteco José Felipe superó por decisión dividida (3-2) al venezolano Andrés Cova, el dominicano Junior Alcántara derrotó 5-0 al puertorriqueño Joshua Lorenzo y el barbadense Jabali Breedy doblegó por idéntico marcador al haitiano Welineton Ceneus.

En los 90 kilogramos, el venezolano Alfonso Blanco avanzó a las semifinales luego de que el árbitro detuviera el combate ante el haitiano Carly Pierre, quien sufrió una lesión en el primer asalto.

Asimismo, el colombiano Jhojan Caicedo derrotó al nicaragüense Bayron Charly después de que el árbitro parara la pelea en el segundo asalto, tras dos caídas del púgil centroamericano.

El dominicano Cristian Pinales completó el cuadro de semifinalistas de la división al imponerse 5-0 al mexicano Emilio Molina.