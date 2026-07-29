Heberprot-P ratifica su eficacia en pacientes de Yaguajay

La consulta para el manejo del pie diabético acoge a unos 16 pacientes del territorio y aplica el tratamiento con ese novedoso medicamento

Cuatro pacientes reciben tratamiento con Heberprot-P en la cabecera municipal.

Con los recursos indispensables y con una sobrada voluntad, la Consulta del Manejo Integral al Paciente Diabético con el uso del Heberprot-P se mantiene estable en el Policlínico Universitario Camilo Cienfuegos, de Yaguajay.

Según explicó a Escambray Claribel Hernández López, especialista en Enfermería Comunitaria y diplomada en este programa, unos 16 pacientes reciben atención médica y cuatro de ellos se encuentran bajo tratamiento con Heberprot-P.

Hernández López apuntó que los principales casos que acuden a la consulta son personas diabéticas tipo I y II, de ahí que, tanto para el tratamiento del pie diabético como de úlceras isquémicas venosas se valore el uso del novedoso medicamento.

La prestación, añadió, funciona lunes, miércoles y viernes de cada semana, en la referida instalación de salud del norte espirituano.

Asimismo, precisó que todos los pacientes reciben tratamiento basado en curas secas o húmedas, según las lesiones que presenten, además del empleo del Heberprot-P siempre y cuando muestren criterio para su aplicación.

Para administrar dicho fármaco, dijo, el aquejado debe tener controlada su glicemia, en tanto la úlcera no puede presentar signos de infección.

De igual forma, puntualizó que las curas del pie diabético se realizan siempre y cuando el paciente mantenga la lesión aséptica, es decir, sin rasgos de infección.

La especialista agregó que el Heberprot-P es un medicamento desarrollado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), el cual favorece la cicatrización de las úlceras del pie diabético con alto riesgo de amputación.

“El Heberprot-P estimula y acelera la granulación y la cicatrización progresiva y sostenida en úlceras de pie diabético, y reduce el tiempo de cicatrización. Estas ventajas repercuten en la reducción del número de desbridamientos y del riesgo de amputación”, detalló la propia fuente.

Refirió, además, que la Consulta del Manejo Integral al Paciente Diabético funciona de manera estable en Yaguajay, a pesar de las limitaciones de recursos que enfrenta el sector de la Salud.