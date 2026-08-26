Aprobación del presidente Donald Trump por el suelo

La desaprobación de Trump llegó al 65 por ciento, 24 puntos más que cuando retornó a la Casa Blanca, de acuerdo con un sondeo de Reuters/Ipsos

Un promedio de encuestas de Decision Desk HQ destacó la víspera que la aprobación de Trump era del 38,7 por ciento. (Foto: PL)

Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, la aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó 14 puntos, ubicándose hoy en 33 por ciento, según revelan las encuestas.

Significa que la desaprobación de Trump llegó al 65 por ciento, 24 puntos más que cuando retornó a la Casa Blanca, de acuerdo con un sondeo de Reuters/Ipsos, el cual arrojó además que en relación con el mes anterior el descenso fue de cuatro puntos.

Por su parte, un promedio de encuestas de Decision Desk HQ destacó la víspera que la aprobación de Trump era del 38,7 por ciento, mientras que el rechazo rondaba el 57,9 por ciento.

Para Trump y los republicanos el terreno podría ser movedizo en las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Aspiran a mantener el control de las dos cámaras del Congreso (de Representantes y el Senado) en un escenario desafiante.

Las opiniones de los votantes son contrarias a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán -que está a punto de cumplir seis meses- y se muestran, cada vez más, inconformes con la situación económica.

El magnate neoyorquino recuperó la mansión ejecutiva en los comicios presidenciales de 2024 con un mensaje enfocado, precisamente, en la cuestión de la economía. Prometió bajar costos desde el primer día en el cargo y achacó elevada inflación a su antecesor, el demócrata Joe Biden.

También prometió que no enrolaría a Estados Unidos en las llamadas guerras interminables, en especial en el Medio Oriente.

Pero la realidad, casi 20 meses después de retomar el poder en Washington, es otra. Los bolsillos de los estadounidenses se sienten estresados con el impacto de los costos.

Trump aseguró en un principio que la guerra con Irán sería una «excursión a corto plazo», que duraría, quizás, de cuatro a seis semanas, y que el acuerdo de paz con la República Islámica se lograría «en dos o tres días».