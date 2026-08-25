Fallece Dolly Parton, leyenda de la música country

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La música no volverá a ser nunca igual sin Dolly Parton, icono intergeneracional que ha puesto la banda sonora a miles de historias. La voz de la reina del country se ha apagado para siempre a los 80 años tras una enfermedad que nunca le quitó las ganas de seguir adelante.

Su problema de salud tampoco minimizó su entrega absoluta por una profesión que se ha quedado huérfana con su inesperada muerte. Ha sido su sobrino quien ha confirmado la triste noticia en un comunicado que ha causado una gran conmoción, ya que hace solo unos días la propia cantante se pronunció públicamente acerca de su estado y sus planes de futuro.

“Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, sobrina y abuela de una generación y Gigi de la siguiente. Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora”, ha dicho en un anuncio cuya repercusión ha sido máxima en escasos segundos.

La última aparición de Dolly Parton fue cuatro días antes de su muerte.

En medio de la preocupación por la cancelación de los conciertos que tenía previstos para diciembre, la ganadora de 10 premios Grammy tomaba la palabra para hablar en primera persona de su situación. Fue el pasado 21 de agosto cuando se dirigió a sus fans, repartidos por todos los rincones del planeta, para contarles mediante People que estaba lidiando con algunos problemas de salud a los que no les prestó atención cuando cuidaba de su marido. Recordaba que no era la primera vez que se enfrentaba a una situación así porque a principios de los 80 tuvo problemas ginecológicos y de peso.

A pesar de haber atravesado otros episodios complejos, quiso dar su propia versión de los hechos consciente de que ahora la realidad que nos rodea es otra ya que todo es magnifica por el impacto de las redes sociales. “Solía bromear diciendo que era la reina de los tabloides, ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la reina de la IA en las redes sociales! Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen, como he dicho muchas veces, me he obsesionado con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”, aseguraba.