Aprueba Parlamento cubano trasformaciones económicas y sociales

Los diputados dieron luz verde a 176 propuestas, agrupadas en 23 ejes, dirigidas a dinamizar la economía en medio en la compleja situación generada por el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo de Washington, que incluye el cerco energético y la amenaza militar

Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura. (Foto: PL)

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (parlamento) aprobó este jueves la transformación del modelo económico y social vigente, para garantizar la preservación de su sistema socialista frente a la política agresiva de Estados Unidos.

Durante la Tercera Sesión Extraordinaria del órgano legislativo en su X Legislatura, los diputados dieron luz verde a 176 propuestas, agrupadas en 23 ejes, dirigidas a dinamizar la economía en medio en la compleja situación generada por el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo de Washington, que incluye el cerco energético y la amenaza militar.

Las trasformaciones impactan las formas de propiedad, la gestión empresarial, la inversión extranjera, el comercio exterior, el turismo, el sector productivo y de servicios, entre otros, vitales para rescatar y preservar las conquistas sociales de la Revolución y asegurar la autodeterminación, soberanía e independencia del país.

De acuerdo con el primer ministro Manuel Marrero, estas transformaciones se realizarán bajo el principio rector de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”, con el propósito de fortalecer el proceso revolucionario y rescatar y mantener sus logros sociales, sobre la base del fortalecimiento económico del país.

Las mismas incluyen arrendamientos, otorgamiento de derechos reales de usufructo con carácter oneroso, concesiones de áreas con activos o en desarrollo en diferentes regiones del país y la venta de inmuebles, con el propósito de fortalecer el turismo, una de las actividades más impactadas por el asedio estadounidense.

Otra de las propuestas es ampliar las facultades del sistema empresarial estatal y la participación de las diferentes formas de gestión económica en actividades vitales para el desarrollo de la nación.

También autorizan al sector privado a importar y vender combustible, incluso de manera minorista, frente al cerco energético con el que la actual administración de Estados Unidos pretende la asfixia económica.

De acuerdo con el primer ministro Manuel Marrero, a la conformación de esta propuesta precedió un proceso de consultas que incluyó un profundo análisis en el Buró Político y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y en el parlamento, que enriqueció el documento.

Las mismas tienen el propósito de enfrentar las consecuencias de la política de asfixia económica de Estados Unidos, afirmó Marrero, quien aseguró que estas realizarán bajo el principio rector de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”.

Aprueban propuesta de reforma salarial integral en el sector estatal y nuevas medidas de protección social en Cuba

La implementación de una reforma salarial integral, nuevas garantías para la protección del empleo y una mayor flexibilización de las relaciones laborales figuran entre las transformaciones propuestas para el sector presupuestado, anunció este jueves el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, de acuerdo con la versión del sitio digital Cubadebate.

Sector presupuestado

Entre las principales acciones se propone la implementación de una reforma integral de los salarios en el sector estatal, que beneficiaría al 51 % de los trabajadores del país. La medida incluye el incremento del salario mínimo, que pasaría de 2 100 a 3 110 pesos, junto a la actualización de todos los grupos y escalas salariales.

Según lo previsto, su aplicación comenzaría en el mes de julio, con el cobro efectivo de los nuevos salarios en agosto. En este contexto, también se plantea la eliminación de las restricciones a la cuantía de las pensiones, así como la posibilidad de reconocer los pluriempleos en el cálculo de estos ingresos.

Asimismo, se introduce una flexibilización en los requisitos para la jubilación, al contemplar que de los 30 años mínimos de servicio se puedan considerar hasta 10 años dedicados al cuidado familiar, en correspondencia con la actual dinámica demográfica del país.

El paquete de medidas incorpora además incentivos dirigidos a jóvenes y mujeres. En el caso de los jóvenes sin empleo, se propone establecer un salario mínimo como incentivo para su vinculación a cursos de capacitación, con la posibilidad de que este apoyo sea posteriormente reembolsable. También se faculta a los empleadores a implementar jornadas laborales reducidas, en el marco de convenios colectivos, sin la obligatoriedad de mantener esquemas rígidos de ocho horas presenciales.

En materia de relaciones laborales, se dispone la eliminación de la aprobación administrativa del pluriempleo, así como la autorización del teletrabajo desde el exterior para determinados casos.

Finalmente, se establece la protección equivalente a un mes de salario para los trabajadores del sector no estatal que queden sin empleo, como parte de las nuevas medidas de seguridad económica y protección social.

Más autonomía local, transformación energética y cambios en el sector agropecuario

Al presentar ante los diputados el informe sobre las propuestas de transformaciones económicas y sociales, el primer ministro Manuel Marrero Cruz continuó detallando un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la autonomía territorial, impulsar la transformación energética y reconfigurar el sector agropecuario, como parte de la actualización del modelo económico.

Autonomía local

En el ámbito de la autonomía local, se propone actualizar y ampliar las funciones de los gobiernos municipales en áreas estratégicas como la planificación, el ordenamiento territorial, la soberanía alimentaria, los servicios comunales y el fomento del desarrollo local. Asimismo, se plantea fortalecer sus capacidades de gestión económica, incluyendo la posibilidad de importar, exportar y retener divisas.

Entre las medidas, se incluye la aprobación de inversiones directas en correspondencia con las estrategias de desarrollo territorial, así como la gestión de proyectos impulsados por cubanos residentes en el exterior. También se prevé la definición de modalidades de crédito que respalden el desarrollo local y la creación de fondos municipales a partir de la participación de empresas locales y esquemas de inversión accionaria.

De igual forma, se propone la eliminación de las delegaciones municipales de la agricultura, sustituyéndolas por nuevas estructuras territoriales, así como la diversificación de los mecanismos para la captación de ingresos a nivel municipal. Se introduce además el establecimiento del pago por la recogida de desechos sólidos, con un esquema diferenciado: sin subsidios para los actores económicos y con subsidios para las personas naturales.

Las propuestas incluyen también la transformación de los requisitos de los proyectos de desarrollo local, con el objetivo de incentivar iniciativas económicas y productivas, así como el reconocimiento de la capacidad de asociación entre municipios como vía para potenciar el desarrollo territorial.

Transformación energética

En materia energética, se plantea permitir la participación de capital privado y extranjero en la compra y venta de combustibles, así como la ampliación de la red de servicentros, incorporando sistemas de generación solar fotovoltaica.

Asimismo, se propone el diseño de líneas de financiamiento y la oferta de créditos a personas jurídicas y naturales para apoyar la transición energética. Se contempla también autorizar a las empresas estatales el uso de plataformas internacionales para la compra y venta de combustibles.

Entre otras medidas, se incluye la aplicación de un impuesto del 1 % a las importaciones físicas o financieras de combustibles, destinado a la conformación de inventarios operacionales de instituciones sociales, así como la reducción de cargas impositivas, en correspondencia con el monto de las inversiones realizadas, para los actores económicos que incorporen fuentes renovables de energía.

Sector agropecuario y producción de alimentos

En el sector agropecuario, se propone modificar el sistema de gestión y uso de la tierra, manteniendo el principio de propiedad de todo el pueblo sobre este recurso. Se prevé el otorgamiento de derechos de usufructo por tiempo indefinido y la asignación de áreas según las demandas de los proyectos productivos, en correspondencia con la futura normativa sobre uso de la tierra. Asimismo, se faculta a la empresa estatal para la entrega de tierras en usufructo.

Se plantea además transformar el modelo de gestión cooperativa, autorizando la importación y exportación de combustibles y otros insumos, así como el acceso a financiamiento para inversiones. También se prevé permitir la apertura de cuentas bancarias en divisas, tanto en Cuba como en el exterior.

En el ámbito de la comercialización agropecuaria, se propone flexibilizar el sistema y reconocer el papel del mercado en la formación de precios, estableciendo relaciones contractuales directas entre productores y comercializadores, y creando un mercado nacional de precios.

Asimismo, se plantean incentivos para los actores económicos con acceso al mercado cambiario, incluyendo la autorización para operar con insumos en divisas, regímenes impositivos específicos y mecanismos de pago a proveedores en el exterior. Finalmente, se contempla la creación de un banco de fomento orientado al financiamiento del sector.

Plantean transformación del sistema bancario y tributario, descentralización de la formación de precios en Cuba

El Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, durante su intervención en la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura. (Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate)

En el marco del proceso de transformaciones económicas y sociales, el primer ministro Manuel Marrero presentó ante los diputados cubanos un conjunto de propuestas dirigidas a la modernización del sistema bancario, la reforma del esquema tributario y la actualización de la política de precios, con el objetivo de dinamizar el funcionamiento de la economía.

Transformaciones en el sistema bancario

El proyecto reconoce la necesidad de una profunda transformación del sistema bancario e incluye medidas para fomentar una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la posible creación de una banca privada corporativa bajo la supervisión del Banco Central y sujeción a las mismas regulaciones del sistema.

Asimismo, se propone el establecimiento de entidades financieras no bancarias orientadas al otorgamiento de microcréditos, la eliminación de restricciones a los pagos en divisas entre proveedores extranjeros y contrapartes cubanas, así como la actualización de las tasas de interés y el diseño de nuevos productos financieros.

Entre las medidas se contempla además la introducción de nuevas plataformas digitales para el desarrollo del mercado financiero.

De igual forma, se plantea aumentar el límite de las transferencias entre personas naturales y jurídicas, así como redimensionar el mercado cambiario oficial y el de remesas, incorporando actores económicos no estatales, la creación de casas de cambio privadas, un mercado cambiario digital y sistemas de subasta de divisas.

El paquete incluye también la realización de devaluaciones sucesivas de la moneda nacional con el objetivo de ajustar el tipo de cambio, advirtiendo que las empresas que no puedan sostener estas condiciones serían objeto de liquidación.

Finalmente, se prevé el diseño de nuevos productos financieros de última milla para el manejo de remesas, gestionados por entidades financieras especializadas.

Sistema tributario

En materia fiscal, se propone la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) en determinadas cadenas económicas, con la introducción de tipos impositivos reducidos en sectores específicos.

También se plantea la generalización de la factura electrónica y la bancarización de las operaciones comerciales, junto con la reducción de la carga fiscal para determinados actores económicos, así como la introducción de un impuesto a empresas que se declaren en determinadas condiciones.

Se propone simplificar el pago de utilidades en el sector cooperativo, eliminando el concepto de utilidad per cápita, e introducir incentivos fiscales para actores estatales y no estatales que contribuyan al desarrollo del sector social.

En el ámbito de los impuestos personales, se plantea la actualización del impuesto sobre ingresos personales, con una modificación de la escala progresiva, la reducción del número de tramos y el incremento del mínimo exento hasta el salario medio al cierre de 2025. También se prevé la reactivación de un régimen simplificado para actividades económicas de menor complejidad.

Asimismo, se propone ampliar las cuantías fijas de impuestos asociados al transporte, embarcaciones, documentos, impacto ambiental, así como tasas de radicación de anuncios y propaganda comercial, junto con el diseño de nuevas tarifas arancelarias para procesos industriales.

Política de precios

En el ámbito de la política de precios, se plantea la descentralización de las facultades de aprobación, otorgando mayor autonomía a empresas y administraciones locales.

De igual forma, se propone eliminar el enfoque de formación de precios basado exclusivamente en costos, avanzando hacia un esquema determinado por la correlación de mercado, como parte de la actualización del sistema de gestión económica.

Sistema estadístico y mecanismos de control

En el ámbito estadístico, se plantea el diseño de un sistema ajustado a las condiciones actuales, incluyendo la culminación del año base como referencia metodológica.

De igual forma, se propone la creación de un grupo de trabajo encargado de fortalecer los mecanismos de control y la actualización de los sistemas de información, en función de una mayor precisión y transparencia en la toma de decisiones económicas.

Sistema de seguros

En materia de seguros, se plantea el reconocimiento de la rentabilidad de los recursos financieros asociados a esta actividad, así como la creación de un seguro de vida complementario a la pensión.

Asimismo, se propone dinamizar la comercialización de pólizas en divisas en sectores como el transporte y otros servicios económicos, junto con la regulación obligatoria de pólizas de responsabilidad civil en determinadas actividades.

Amplían marco para la inversión extranjera en Cuba

Como parte del conjunto de transformaciones económicas y sociales en discusión, el primer ministro Manuel Marrero presentó ante los diputados acciones orientadas a ampliar de forma significativa el alcance de la inversión extranjera en el país, con nuevas facilidades para su operación, mayor autonomía financiera y cambios en el marco regulatorio.

Inversión extranjera

Las propuestas contemplan, en primer lugar, el estímulo a la inversión extranjera en empresas privadas, una modalidad que hasta el momento no estaba permitida, así como la ampliación de los contratos de asociación económica.

En materia de derechos sobre bienes y activos, se plantea extender el derecho de superficie hasta 99 años y el derecho de usufructo hasta 50 años, lo que otorgaría mayor estabilidad a los proyectos de inversión a largo plazo.

Asimismo, se propone flexibilizar la operativa financiera de los inversionistas extranjeros, permitiendo la apertura de cuentas en el exterior sin autorización previa, con la única obligación de notificación, así como el acceso directo al mercado cambiario para operar con sus divisas.

Entre las medidas también se incluye la autorización para que los negocios inmobiliarios desarrollen actividades de compraventa, junto con la eliminación del uso obligatorio de entidades empleadoras, lo que abre paso a esquemas de contratación directa.

El paquete regulatorio prevé además la reducción de trámites, plazos y niveles de aprobación de la inversión extranjera directa, incorporando el principio de “silencio administrativo positivo” y una mayor descentralización del proceso de autorización.

De igual forma, se propone permitir la inversión extranjera en zonas específicas como La Habana Vieja, así como la aplicación del principio de nomenclatura negativa en materia de importaciones, delimitando únicamente las actividades restringidas.

Las propuestas incluyen también la autorización para que empresas privadas y cooperativas puedan importar y exportar directamente, así como la posibilidad de comercialización de marcas y patentes.

Finalmente, se plantea ampliar el alcance de la dolarización parcial en determinadas operaciones económicas y modificar los esquemas cerrados de autofinanciamiento, con el objetivo de dotar de mayor flexibilidad al funcionamiento de los proyectos con capital extranjero.

Cuba amplía modelo turístico con nuevas formas de gestión, apertura inmobiliaria y mayor participación no estatal

En la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el primer ministro de Cuba detalló este jueves un conjunto de transformaciones orientadas a redefinir el modelo de desarrollo turístico y modernizar el sistema de transporte, con una mayor apertura a formas de gestión no estatales, la inversión extranjera y nuevos esquemas de negocio.

Turismo

Las propuestas incluyen la incorporación de nuevas modalidades de negocio dentro del sector turístico, entre ellas los arrendamientos, el uso de usufructo sin carácter oneroso y la venta de inmuebles —evaluada caso a caso— tanto para cubanos residentes en el país como en el exterior.

Se plantea además la inclusión de estas oportunidades dentro de la cartera de proyectos de inversión, con especial énfasis en zonas de desarrollo económico que cuenten con incentivos diferenciados.

De igual forma, se propone permitir todas las modalidades de negocio en destinos estratégicos como los cayos, La Habana Vieja, Trinidad y otros territorios con alto potencial turístico, así como autorizar el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas que lo requieran.

Se incluye también la habilitación de empresas mixtas y esquemas de arrendamiento para marinas, la creación de un banco cooperativo en línea orientado a la promoción de activos virtuales, y la autorización de la renta de autos por parte de empresas mixtas, la inversión extranjera y otras formas de gestión no estatal.

Asimismo, se prevé la constitución de agencias de viajes en manos de empresas mixtas, actores privados y formas de gestión no estatal, junto con la incorporación de guías de turismo y la aprobación de gestores de destinos locales.

Entre las medidas se introduce además el cobro de un impuesto especial a las actividades turísticas destinado a la protección del medio ambiente y otros fines asociados a la sostenibilidad del sector.

Finalmente, se propone promover la expansión internacional de franquicias cubanas como parte de la estrategia de posicionamiento del país en el mercado turístico global.

Transporte

En el ámbito del transporte, las propuestas contemplan la eliminación de restricciones para la adquisición de equipos tanto por personas naturales como jurídicas, con el objetivo de facilitar la modernización del parque vehicular.

Se propone además estimular la importación de vehículos eléctricos, así como autorizar la importación directa con carácter comercial de motos eléctricas, triciclos y otros medios de transporte similares, siempre que incluyan sus respectivas estaciones de carga, como parte del impulso a una movilidad más sostenible.

Comercio, gastronomía y servicios

Las propuestas contemplan una modificación de la política de gestión estatal de los servicios, otorgando prioridad a las formas de gestión no estatal y a la inversión extranjera como actores clave del sector.

Se plantea el reordenamiento del mercado mayorista y la autorización de la comercialización mayorista y minorista sin límites por parte de entidades extranjeras, en el marco de nuevas reglas de operación.

Asimismo, se propone la creación de cadenas de tiendas, restaurantes y marcas reconocidas a nivel nacional, así como la invitación a franquicias extranjeras para invertir en el país.

En el ámbito de la gestión de espacios públicos, se prevé la licitación de parques, zoológicos y acuarios a empresas cubanas y extranjeras, estableciendo que estos servicios cobren en moneda nacional, aunque se autoriza el cobro parcial en divisas en determinados casos.

El paquete incluye además la formalización de los vendedores ambulantes dentro de las comunidades, el estímulo a las compras públicas mayoristas y la creación de un sistema público y auditable para los procesos de licitación.

De igual forma, se propone la transición desde la canasta familiar normada hacia un sistema de ventas controladas sin subsidios, así como la autorización a personas naturales para realizar importaciones con carácter comercial.