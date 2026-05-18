Arriba a Cuba ayuda solidaria de México y Uruguay

El ministro de la Industria Alimentaria de la isla, Alberto López, expresó un profundo agradecimiento del pueblo cubano a los gobierno de ambas naciones por este gesto humanitario

Uruguay se sumó a la iniciativa al aceptar la invitación de México para embarcar sus donaciones en el mismo transporte. (Foto: PL)

Un cargamento con alrededor de mil 600 toneladas de alimentos y artículos de aseo personal de México y Uruguay arribó este lunes a Cuba, en un gesto de solidaridad en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Díaz, informó que este es el octavo envío de ayuda solidaria para la población cubana y destacó que la acción responde al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de apoyar al pueblo cubano frente al cerco económico impuesto por Washington.

La ayuda proviene tanto del gobierno mexicano como de organizaciones civiles, sindicatos y agrupaciones sociales que se organizaron desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Uruguay se sumó a la iniciativa al aceptar la invitación de México para embarcar sus donaciones en el mismo transporte, ante las dificultades que algunos países enfrentan para hacer llegar su ayuda a la isla.

Por su parte, el ministro de la Industria Alimentaria de Cuba, Alberto López, expresó un profundo agradecimiento del pueblo cubano al gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como al gobierno de Uruguay, por este gesto humanitario.

“Cada uno de estos alimentos representa el cariño y la cercanía del pueblo mexicano y uruguayo hacia Cuba, y serán recibidos con la mayor responsabilidad y respeto, con el compromiso de que lleguen a quienes más lo necesitan: nuestros niños, nuestros ancianos y nuestros hogares más vulnerables”, afirmó el titular cubano.

López subrayó que los productos llegan en un momento de grandes dificultades económicas, agravadas por el recrudecimiento del criminal bloqueo que sufre el país por parte del gobierno de Estados Unidos, y constituyen un verdadero ejemplo de solidaridad internacional.

“Agradecemos, desde lo más profundo del corazón cubano, este gesto humanitario, que quedará grabado como un ejemplo de hermandad real entre nuestras naciones. Muchas gracias, México; muchas gracias, Uruguay. Su ayuda es un abrazo de vida y esperanza para Cuba y el mundo”, concluyó el ministro.

El embajador de Uruguay en Cuba, Juan Andrés Canessa, destacó que la leche en polvo donada se entrega en el marco del Acuerdo Estratégico de Cooperación con México.

Agregó que el fondo, creado en 2023, evidencia la continuidad y la urgente necesidad de integración y solidaridad regional.

“Esto es parte de la amplia solidaridad que el pueblo uruguayo manifiesta a favor de Cuba”, expresó el diplomático, quien agradeció a La Habana por recibir la donación y a México por facilitar la complementariedad logística.

Al acto de recibimiento asistieron funcionarios del Partido Comunista de Cuba, el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva y varios ministros de la nación caribeña.