Comunidades desfavorecidas sufren secuelas de retirada de médicos cubanos

El canciller Bruno Rodríguez calificó de lamentable esta situación, que atribuyó a la «obsesión del gobierno de Estados Unidos, y sus presiones y amenazas a los gobiernos de la región»

La obra de los médicos de Cuba, noble, solidaria e internacionalista, no podrá ser reemplazada por promesas. (Foto: ACN)

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, subrayó este lunes que los pueblos y comunidades más desfavorecidos de América Latina y el Caribe están sufriendo las consecuencias de la retirada de las Brigadas Médicas Cubanas.

El canciller calificó en la red social X de lamentable esta situación, que atribuyó a la «obsesión del gobierno de Estados Unidos, y sus presiones y amenazas a los gobiernos de la región».

Recalcó que la obra de los médicos de Cuba, noble, solidaria e internacionalista, no podrá ser reemplazada por promesas y mucho menos por fondos, que los estadounidenses prefieren hoy dedicar a las guerras y a la carrera armamentista.

En el mes de marzo de este año el Gobierno de Jamaica comunicó su decisión unilateral de rescindir el acuerdo de cooperación en materia de salud con Cuba, como parte del cual se atendieron más de ocho millones 176 mil pacientes y se salvaron unas 90 mil vidas, según cifras oficiales.

Ese mismo mes, el último contingente de profesionales de la Brigada Médica cubana en Honduras llegó a la mayor de las Antillas, tras el cese del convenio entre los dos países, por decisión de Tegucigalpa.

En ese país de Centroamérica, el personal sanitario cubano trabajó en 17 de los 18 departamentos, en la medicina pública, realizando más de 30 millones de consultas y casi 900 mil intervenciones quirúrgicas.

Guatemala también anunció el retiro gradual de los profesionales cubanos, que laboraban en zonas rurales desde 1998.