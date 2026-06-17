Arthur estrena la temporada ciclónica

Arthur se desplaza sobre las costas de Texas y en la noche moverse tierra adentro en las inmediaciones del estado de Luisiana hasta disiparse. (Foto: ACN)

Arthur, el primer organismo ciclónico de la actual temporada, se formó como tormenta tropical en la mañana de este miércoles, según informó el Instituto de Meteorología en un aviso especial.

Esta tormenta no ofrece peligro para Cuba, significó el mensaje.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 1.

TORMENTA TROPICAL ARTHUR … se forma la primera tormenta tropical de la temporada ciclónica…

En la mañana de hoy, el centro de bajas presiones localizado en las inmediaciones de las costas de Texas, en Estados Unidos, ha ganado en organización e intensidad convirtiéndose en la Tormenta Tropical Arthur, la primera de la actual temporada ciclónica. Los vientos máximos sostenidos son de 65 kilómetros por hora, con rachas superiores y la presión mínima es de 1001 hectoPascal.

A las once de esta mañana su centro fue localizado en los 28.6 grados de latitud Norte y los 95.8 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 65 kilómetros al este nordeste de Port O´Connor, en Texas.

Arthur se mueve al nordeste a unos 15 kilómetros por hora y se espera que durante las próximas horas mantenga similar rumbo, incrementando su velocidad de traslación, mientras se desplaza sobre las costas de Texas y en la noche moverse tierra adentro en las inmediaciones del estado de Luisiana hasta disiparse.

Este sistema no representa ningún peligro para Cuba.