Tormenta local severa despeinó a Sancti Spíritus (+fotos y video)

Lluvias significativas y rachas de viento notables, que provocaron algunas afectaciones, ocurrieron en varias zonas de la ciudad espirituana y parte de Cabaiguán

Imagen del satélite de la tormenta que este 23 de julio zarandeó a Sancti Spíritus.

En la tarde noche de ayer una Tormenta Local Severa provocó lluvias y rachas de viento significativas en la zona central de Sancti Spíritus, sobre todo en el municipio cabecera y parte de Cabaiguán.

Según la máster en Ciencias Celia María Pina, jefa del Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, los reportes preliminares ubican las lluvias más significativas en la zona del aeropuerto de Sancti Spíritus, donde se registraron 93. 5 milímetros.

Además, en otros lugares del territorio igualmente se registraron abundantes precipitaciones en el lapso de unas tres horas: en la propia ciudad espirituana cayeron 80.6 milímetros, en Banao (70 milímetros), Aliviadero del río Cayajaná (62.5), presa Zaza (55 milímetros) y Guayos (50 milímetros); y en algunos de estos lugares ocurrieron inundaciones en calles y zonas bajas.

El evento local también incluyó rachas de vientos significativas —por ejemplo, de 89 kilómetros por hora en la Estación Meteorológica de Sancti Spíritus, a las seis de la tarde de ayer—, lo cual provocó caída de árboles, ramas, desprendimiento de paneles solares, postes del tendido eléctrico y telefónico, entre otras afectaciones.

Abundantes precipitaciones y vientos fuertes fueron captados durante la tormenta.

De acuerdo con la especialista, la Tormenta Local Severa es un evento típico del verano, que se encuentra asociado a valores altos de humedad relativa, temperaturas muy calidad y, en este caso específico también se relacionó con una baja fría que se encuentra ubicada al sur del Oriente cubano.

El pronóstico para el día de hoy asegura que se mantienen muy favorables las condiciones para que se presente actividad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, fundamentalmente hacia zonas del interior y sur de la provincia.