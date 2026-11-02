Así es la construcción del edificio más alto del mundo

La Jeddah Tower reanudó su construcción en 2025, buscando ser el más alto del mundo.

Arabia Saudita avanza con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del planeta. La Jeddah Tower, un rascacielos diseñado para superar los 1.000 metros de altura, continúa su construcción en la ciudad de Yeda y apunta a convertirse en el edificio más alto del mundo, por encima del Burj Khalifa de Dubái.

La torre alcanzó los 116 pisos y aproximadamente 466 metros de altura en septiembre de 2026, según informó la promotora Jeddah Economic Company. El objetivo de esta construcción es completar la obra a finales de 2028, aunque el calendario dependerá del avance de los trabajos.

El proyecto de construcción no es nuevo. Las obras de infraestructura comenzaron en 2013, pero quedaron paralizadas durante varios años cuando la estructura había alcanzado alrededor de 60 plantas. Tras un largo periodo de incertidumbre, la construcción se reanudó oficialmente en enero de 2025, con un contrato de aproximadamente 7.200 millones de riyales saudíes, equivalentes a unos 1.900 millones de dólares, para completar el edificio.

Una vez terminada, la Jeddah Tower superará ampliamente los 828 metros del Burj Khalifa, que conserva el récord del edificio más alto del mundo desde su inauguración en 2010. La nueva torre está proyectada para alcanzar más de un kilómetro de altura y contará con 157 plantas, según el diseño divulgado para el proyecto.

La construcción representa un desafío de ingeniería por la altura prevista, las cargas estructurales y la exposición al viento. Para alcanzar semejante dimensión, el diseño incorpora sistemas estructurales y soluciones de ingeniería adaptados a edificios de altura extrema.

La construcción del rascacielos combinará distintos usos, entre ellos viviendas de lujo, oficinas, espacios comerciales y un hotel de la cadena Four Seasons. También contempla una plataforma de observación a gran altura, concebida para ofrecer vistas panorámicas sobre Yeda y el mar Rojo.

La torre será la pieza central de Jeddah Economic City, un desarrollo urbano que busca transformar una zona de la ciudad en un nuevo polo residencial y comercial. El plan incluye infraestructura y espacios destinados a acompañar el crecimiento del complejo, en línea con la estrategia saudí de atraer inversiones, turismo y actividad económica.

(Tomado de UNO)