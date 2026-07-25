Los hutíes realizan «dos operaciones militares de gran relevancia» contra Arabia Saudita

Las ofensivas se llevaron a cabo en respuesta a la reciente «flagrante y criminal» agresión por parte de Riad

Agencia Russia Today

25 julio, 2026 - 2:38pm

Este cruce de hostilidades se produce en un ambiente de máxima tensión.

Las Fuerzas Armadas de Yemen han llevado a cabo «dos operaciones militares de gran relevancia» en el territorio de Arabia Saudita en respuesta a su reciente «flagrante y criminal» agresión contra la ciudad y el puerto de Hodeida, así como la isla de Kamaran.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, precisó que las ofensivas tuvieron como objetivo instalaciones vinculadas a la petrolera Saudi Aramco. De acuerdo con sus palabras, los blancos fueron golpeados en las ciudades de Jizán y Yanbu mediante misiles balísticos, de crucero y drones.

¿Por qué los hutíes y Arabia Saudita vuelven a estar al borde de la guerra?

Saree aseguró que las fuerzas hutíes están preparadas para intensificar sus acciones bajo la lógica de «bloqueo por bloqueo» y «escalada por escalada«. «Afirmamos que el bloqueo naval impuesto al enemigo saudita sigue vigente, en respuesta a su agresión y a su bloqueo injusto que persiste desde hace doce años», manifestó.

«No dudaremos en ampliar nuestras operaciones e intensificar nuestras acciones en función de los acontecimientos de las próximas horas y días, bajo la ecuación de ‘bloqueo por bloqueo’ y ‘escalada por escalada'», concluyó el vocero.

Este cruce de hostilidades se produce en un ambiente de máxima tensión, tras el anuncio hutí de un bloqueo naval contra Arabia Saudita y los recientes ataques contra varios de sus barcos.

El lunes, el movimiento informó del cierre del estrecho de Bab el Mandeb a embarcaciones sauditas, una vía comercial estratégica que separa Yemen de Yibuti y Eritrea, y que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. La medida se ordenó como una represalia de «ojo por ojo» frente al cerco establecido por Riad y los recientes bombardeos al aeropuerto de Saná.

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