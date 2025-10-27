Rubrican Cuba y Arabia Saudita memorando para turismo sostenible

El acuerdo prevé el intercambio de información y experiencias en comercialización, promoción turística, formación de capital humano y buenas prácticas en legislación turística sostenible

El acuerdo fue rubricado tras un encuentro entre el jefe de Gobierno cubano y el ministro saudí de Turismo, Ahmed Bin Aqeel Al-Khateeb. (Foto: Estudios Revolución)

Cuba y Arabia Saudita firmaron este lunes un memorando de entendimiento para promover el desarrollo turístico sostenible, en el marco de la visita oficial a ese país del primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, informó el diario Granma.

El acuerdo, rubricado tras un encuentro entre el jefe de Gobierno cubano y el ministro saudí de Turismo, Ahmed Bin Aqeel Al-Khateeb, prevé el intercambio de información y experiencias en comercialización, promoción turística, formación de capital humano y buenas prácticas en legislación turística sostenible.

Al-Khateeb, también presidente de la Junta Directiva del Fondo Saudita para el Desarrollo (FSD), destacó la larga trayectoria de cooperación entre ambas naciones en el sector turístico y con la junta.

Marrero subrayó que en 2026 se cumplirán siete décadas de relaciones diplomáticas entre La Habana y Riad, y agradeció el rol de Al-Khateeb en el fortalecimiento de esos vínculos.

Reafirmó además la voluntad de Cuba de profundizar la cooperación económico-comercial, especialmente en áreas donde el FSD tiene un papel clave.

Este lunes, el primer ministro también fue recibido en la sede del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG) por su secretario general, Jasem Mohamed Al Budaiwi, quien calificó a Cuba como “un país muy especial” para establecer nuevos nexos.

Recordó que cuatro de los seis miembros del CCG mantienen embajadas en La Habana.

Por su parte, el primer ministro resaltó el liderazgo político y económico del bloque y evocó la atención histórica que desde el triunfo de la Revolución en 1959 se ha prestado a las naciones del Golfo, pese a la distancia geográfica.