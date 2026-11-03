Delantero del Tenerife muere después de un violento choque con el portero rival

El hecho ocurrió cuando el portero Owono, en un intento de prevenir un ocasión de gol, saltó e impactó con fuerza con su rodilla en el pecho de Alameda

Jesús de Miguel Alameda, delantero de 30 años del CD Tenerife, ha fallecido este mañana en el hospital como resultado de una trauma muy grave que sufrió al chocar con Jesús Owono, el portero del club Andorra, durante un partido de la Segunda Divisón de España, informa el diario Sport.

El hecho ocurrió el 2 de noviembre en el minuto 98 del encuentro, cuando los equipos iban empatados a dos, momento en que Owono corrió a toda velocidad hasta el centro del campo en un intento de prevenir un ocasión de gol, saltó e impactó con fuerza con su rodilla en el pecho de Alameda.

Owono portero del Andorra le hace una entrada terrible a De Miguel jugador del Tenerife que le deja inconsciente, no se mueve y tiene muy mala pinta, saltan al césped los servicios médicos y se lo tienen que llevar, esperemos que quede en un gran susto, mucho ánimo. https://t.co/VpBs4ZB96S — ATHLETICtribunerosNO (@AthTribunerosno) November 2, 2026

El juego se detuvo de inmediato y los médicos entraron al campo para atender al futbolista. Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y, aunque el equipo médico logró reanimarlo y experimentó una leve mejoría en el hospital, falleció a la mañana siguiente. «No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza», expresó el CD Tenerife en un comunicado.

El club canario trasladó sus condolencias a la familia del fallecido. Las familiares del futbolista expresaron su gratitud por todo el apoyo y cariño recibido y pidió «máximo respeto a su privacidad durante estos momentos de profundo dolor».

Según un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine, entre 2014 y 2018 se registraron 617 casos de muerte súbita o paro cardíaco entre futbolistas de 67 países. De ellos, 142 jugadores sobrevivieron. Los investigadores señalaron que las causas variaban según la edad y la región, e incluían enfermedades cardíacas y casos de muerte súbita sin explicación determinada.