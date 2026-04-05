Ataques de Estados Unidos e Israel dejan seis muertos en Irán

Las autoridades locales advirtieron sobre la posibilidad de que aumente el número de víctimas, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las áreas afectadas

Foto: PL

Al menos seis personas murieron y cinco resultaron herida en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra varias provincias de Irán, informaron hoy fuentes locales.

Según divulgó la agencia semioficial Tasnim, el vicegobernador de la provincia de Ardabil, Ebrahim Emami, indicó que los bombardeos en las zonas de Germi y Jafarabad causaron tres muertos y tres heridos.

En la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, el gobernador del distrito homónimo, Iraj Kazemijoo, confirmó la muerte de tres personas y dos heridos tras un ataque con misiles contra la zona de Kuhi Siah.

Las autoridades locales advirtieron sobre la posibilidad de que aumente el número de víctimas, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las áreas afectadas.

Por otra parte, el Comando de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Markazi informó del derribo de un dron estadounidense MQ-9 Reaper en el espacio aéreo de Isfahán.

El comunicado señaló que el número de drones abatidos por las fuerzas iraníes desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero supera los 160.

Desde esa fecha, Estados Unidos e Israel mantienen una ofensiva contra Irán, que ha dejado miles de muertos y heridos, mientras Teherán responde con el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel y objetivos que considera vinculados a intereses estadounidenses en varios países árabes, acciones que han provocado víctimas y daños a infraestructuras civiles, y han sido condenadas por los gobiernos afectados.