Avión aterriza en Normandía por alerta de bomba

El incidente no fue aislado, pues se registraron múltiples amenazas similares en el espacio aéreo europeo, con aviones inspeccionados en Varsovia, Sofía, Murcia y Roma

Un avión de pasajeros Airbus A320 que cubría la ruta Dublín-Roma varió su curso hacia la base aérea de Évreux, en Normandía, tras recibirse una alerta sobre una posible bomba a bordo, confirmaron hoy fuentes del gobierno francés.

La información, comunicada por Matignon (ejecutivo) al canal de televisión BFMTV, que también reportó el seguimiento por los servicios del primer ministro de la evolución del incidente en tiempo real.

Por el momento, no se divulgaron detalles sobre el número de pasajeros, el origen de la amenaza ni el resultado de las inspecciones de seguridad.

La alerta se produjo a bordo del vuelo EI402 de Aer Lingus. A las pocas horas de despegar, los pilotos activaron el código de emergencia 7700 mientras volaban a 37 mil pies, lo que desencadenó el protocolo de desvío inmediato.

Inicialmente, los pilotos redirigieron la aeronave hacia el aeropuerto de París-Charles-de-Gaulle, pero finalmente se optó por la base aérea militar de Évreux, en Normandía, por razones de seguridad y capacidad operativa.

El incidente no fue aislado, pues se registraron múltiples amenazas similares en el espacio aéreo europeo, con aviones inspeccionados en Varsovia, Sofía, Murcia y Roma.