Bajas temperaturas en Cuba: Apuntes de días “récords” (+mapas)

La estación meteorológica de Indio Hatuey reportó este 3 de febrero un nuevo récord de temperatura mínima. (Foto: Facebook)

Quizás esta semana hemos tenido sino “el”, al menos uno de los sucesos meteorológicos más importantes del año. Como hace casi dos años se cruzaba la barrera de los 40 grados Celsius en uno de los puntos más calientes de Cuba, cayeron la madrugada del pasado 3 de febrero varios récords al unísono al alcanzar el cero en la escala de grados Celsius, en uno de los puntos más fríos.

Vamos a ir por un poco más allá de repetir los registros que han pasado de mano en mano por las redes, lo mismo en tablas oficiales que en gráficos “sazonados” de IA (Inteligencia Artificial) a recontar de otra manera estos días de “frío histórico”.

Con la llegada del octavo frente frío que cruza sobre el territorio cubano en la tarde del último día del mes de enero, daba paso sobre la región a una masa de aire polar, extremadamente fría que abrió desde el mismo día primero de febrero varias jornadas verdaderamente “gélidas”.

Ya los pronósticos para cuando se despejara la abundante nubosidad apuntaban “al seguro” a números de un solo dígito, que si bien podían dejar valores interesantes, muy pocos imaginaron que estos estarían por debajo de los históricos. Y es que estamos en febrero, el “mes del récord de mínima” la única ocasión en que los termómetros habían registrado una temperatura inferior a 1 grado Celsius en Cuba, el 18 de febrero de 1996.

Durante la madrugada del día 2 de febrero, los indicios de que estábamos ante un evento histórico eran evidentes, no solo porque los valores máximos el día anterior habían sido muy bajos y el descenso de la temperatura en la noche era “vertiginoso”.

Un total de 33 puntos, entre estaciones del Instituto de Meteorología y aeropuertos del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, reportaban al amanecer haber registrado valores notablemente fríos (inferiores a los 10 grados Celsius). De ellos, siete establecían nuevos récords, no solo en el occidente como sería de esperar. ¡Los termómetros en la estación de Indio Hatuey indicaban un descenso hasta 1.4 grados Celsius!

Este valor desbancaba el 2.4 ºC reportado el histórico 18 de febrero de 1996 en esa localidad, como el valor más bajo medido en un mes de febrero en ese punto del municipio Perico y en toda la provincia, llegando a sobrepasar los 1.6º C reportados en Jagüey Grande en igual fecha de 1996.

Le “picaba cerca” también a Unión de Reyes, que se mantenía como el punto más frío históricamente en la geografía matancera, con un registro de 1.0 ºC el 21 de enero de 1971, que había ido destronado por Bainoa, poco después de cumplir 25 años como récord nacional.

En el siguiente mapa se representan los valores notablemente fríos reportados en Cuba el 2 de febrero y ellos señalados aquellos que fueron récord de alguna índole.

Es interesante como estas supremacías locales sobrepasaron valores de varias décadas de establecidos, excepto Veguitas (Granma) cuyo récord databa de 2021 y Cuba Francia (Isla de la Juventud) desde 1996 todos los demás superan los 35 años incluso algunos los 50. El récord más antiguo superado ese día fue en Santa Cruz del Sur (Camagüey) del 26 de febrero de 1968.

¿Qué pasó esa madrugada con los competidores de Indio Hatuey, que quedaron a más de 5 ºC por detrás? Mírelo por usted mismo, la presencia de nubosidad, al menos de manera intermitente en la parte norte limitó el descenso de los valores durante parte de la madrugada.

La siguiente madrugada, con una cantidad similar de valores iguales o inferiores a 10 ºC y cinco de ellos superando, algunos por segunda noche consecutivas sus registros históricos para el mes, como fue el caso de Veguitas y Florida, en Granma y Camagüey respectivamente.

De ellos vamos a resaltar Aguada de Pasajeros que con su 3.0 ºC impuso un récord provincial para el mes, Pinar del Río que no rompió, pero sí igualó su récord histórico para esa estación de 1970 y la ubicada en Guantánamo con 9.5 ºC, que se convierte en el valor más bajo medido en esa localidad desde el año 1971 en que se estableció dicha estación meteorológica en la provincia más oriental de Cuba.

Del otro que vamos a hablar ya usted sabe cuál es, el motivo de estar escribiendo hoy estas líneas: 0.0 grados Celsius en Indio Hatuey, un valor que a la vez echó al piso tres primacías: el récord provincial para el mes de febrero (que solo duró 24 horas), el valor más frío reportado en la provincia, dejando a Unión de Reyes para un tercer puesto y el récord nacional, que Indio Hatuey no dejó que llegara a “sus treinta” y faltándole casi medio mes, lo puso segundo. Quizás en un futuro los termómetros lleguen a marcar valores extremadamente bajo, pero ya en Perico, Matanzas “se llegó al cero”.

Un valor como este además de despertar el interés noticioso siempre da lugar a polémica, sobre la veracidad de los registros etc. En este caso fue disparada por la presencia de abundante nubosidad en las últimas horas de la madrugada y al amanecer, un factor modulador de las temperaturas, que normalmente impide (e impidió en noches anteriores y en otros puntos esa misma madrugada) un descenso marcado en las temperaturas.

¿Entonces cómo podía darse una mínima de esa magnitud con el cielo nublado? Vamos a recontar un poco en este punto…, los ingredientes: masa de aire muy fría, vientos débiles y poca nubosidad.

A las 4 de la madrugada la temperatura mínima registrada era de 0.1 ºC, un valor ya de por sí rompía el récord nacional, que en la próxima lectura a las 7 de la mañana era de 0.0 ºC. Esto no quiere decir que ese valor se reportó exactamente a esa hora, sino que la mínima ocurrió en esas tres horas, bien pudo ser unos minutos después de la lectura anterior.

Mucho de los puntos que reportaron valores notables, lo hicieron precisamente en ese periodo hasta las 5 de la madrugada, ya que el incremento de la nubosidad a partir de ese momento no solo limitó el descenso, sino que además dio lugar a que subieran las temperaturas, algo que como vimos en un caso práctico puede dar lugar que una noche no sea tan fría.

Si no hay “intervención” de la nubosidad ni cambios en el viento la horaria típica de ocurrencia del valor mínimo se sitúa cerca de las 7 de la mañana en el horario normal e incluso unos minutos después, previo a la salida del Sol. Como referencia ese día salió a las 7:05 am en la “Atenas de Cuba”. ¿Qué podría haber pasado si no se hubiera nublado? Ya no lo sabremos. Aquí puede ver un “zoom” del occidente de Cuba precisamente cerca de las 4 de la madrugada, donde puede ver que el “cero” que marca la posición de la estación de Indio Hatuey queda todavía desprovisto de nubes, mientras otras zonas ya están cubiertas.

Ahora pongámosla lado a lado con la situación imperante cuando se leyó del instrumento el registro, que es indudable que había ocurrido con anterioridad.

Viendo la temperatura desde arriba

La temperatura estimada por los satélites meteorológicos tiene sus limitaciones, en primer lugar, ya se indica que es estimada, no una medición y mucho menos in situ. Se calcula en función de la radiación infrarroja que emite cada cuerpo según su temperatura, siendo esta menos según más baja sea la temperatura y por tanto la energía de ese cuerpo.

Cuando nos referimos a cuerpo puede ser cualquier elemento natural: la superficie de la tierra, del agua, la parte superior de una nube. Un tema que traemos a colación porque en muchos sitios se muestra dicha temperatura y puede ser malinterpretada.

En primera lugar la superficie terrestre muy fría, puede confundirse con la nubosidad que se mueve sobre ella con la misma temperatura, volviéndola invisible o generando lecturas incorrecta. Además por muy exacta que pudiera llegar a ser, estaríamos viendo la temperatura del suelo no la del aire, y que casi siempre en esas noches frías la primera puede ser (mucho) más baja que la segunda.

A esto hay que sumarle que la resolución de dichas imágenes del orden de los 2 kilómetros por pixel (cada uno de los pequeños puntos de la imagen) “promedia” dentro del “cuadrado” de 2 por 2 kilómetros temperaturas diferentes a un único valor. Como ejemplo, si dentro de dicha área tenemos un “pequeño” cuerpo de agua de un área (nada despreciable) de 1 kilómetro cuadrado (1 por 1 kilometro) y que solo cubriría la cuarta parte de la más grande. Su temperatura, en una noche muy fría, superior a la de sus alrededores provocaría una lectura que ni sería la del cuerpo de agua ni la de la superficie terrestre que la rodea.

Luego del récord

La madrugada del miércoles 4 de febrero, marcada por abundante nubosidad no estuvo a la altura de las anteriores, que francamente le dejaron un listón muy alto. En 14 puntos del país se bajó de los 10 ºC e Indio Hatuey volvió a ser la más baja.

Si usted se fija en todas las imágenes mostrada aparece un valor que parece está “fuera de grupo”, ya que no estuvo por debajo de los 10 grados Celsius y ni siquiera se le acercó.

Estos valores corresponden a la temperatura reportada por la estación de Varadero (Matanzas) que durante los tres días reportó mínimas por debajo de su valor histórico para este mes, que databa de 17 de febrero de 2013 con 14.9 grados Celsius, el más bajo fue el 3 de febrero con 14.5 ºC.

Vamos ahora a ayudar a entender el porqué de tanto frío, con el uso de estas gráficas de trayectoria, muy similares a las que vemos en los ciclones, pero que no vamos a analizar hacia delante, sino hacia atrás.

En ella vamos a ver el recorrido, de la masa de aire presente el día 3 de febrero a las 4 am en tres puntos del país, que tomamos como referencia porque reportaron récords: Indio Hatuey, Sancti Spiritus y Veguitas a tres alturas diferentes entre 10 y 1000 metros.

En ella se puede ver el recorrido en los 4 días previos (96 horas) desde zonas polares, sobre el continente, prácticamente imperturbable desde el punto de vista térmico y “canalizado” por vientos del norte al nortenoroeste a través o muy próximo a la península de la Florida “directo” a Cuba. En otras palabras, aire de un origen muy frío, moviéndose expedito sobre tierra sin modificarse.

Un frente frío fuerte

Ya comentamos que en nuestro país los frentes frio no son clasificados por las temperaturas que ocurran tras su paso, sino por el comportamiento del viento durante el cruce de los mismos. No existe una relación entre la intensidad de sus y las bajas temperaturas, aunque eso sí, claro que vientos más fuertes producen sensaciones térmicas más bajas en las personas por el efecto combinado de ambas variable.

En esta ocasión junto fue clasificado como fuerte, ya que provocó vientos sostenidos de más de 55 kilómetros por hora. Ha sido el único en casi 30 años, ya que el último arribó el 20 de marzo de 1996 y trajo otra consecuencia adicional: inundaciones costeras moderadas en algunos puntos del malecón habanero.

Así que como vemos los 4 días desde el 31 de enero al 3 de febrero ya van dejando su marca en la historia meteorológica cubana. ¿Le quedará algo más a esta temporada para sorprendernos?