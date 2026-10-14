Bajo el lema “¡Abajo el bloqueo!”, Miami convoca una concentración por Cuba

La movilización tendrá lugar de 18:30 a 20:00 horas en la Antorcha de la Amistad, situada en el número 301 de Biscayne Boulevard, y está organizada por la Coalición de Miami para Poner Fin al Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

La movilización pretende asimismo mostrar que entre la comunidad cubana residente en el sur de Florida existen voces que cuestionan la política de sanciones contra la isla.

La ciudad de Miami, en Florida, será escenario el próximo miércoles 28 de octubre de una concentración para exigir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. La movilización tendrá lugar de 18:30 a 20:00 horas en la Antorcha de la Amistad, situada en el número 301 de Biscayne Boulevard, y está organizada por la Coalición de Miami para Poner Fin al Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

Bajo el lema “¡Abajo el bloqueo contra el pueblo cubano!”, la convocatoria pretende visibilizar el rechazo a las sanciones estadounidenses y reivindicar el derecho de la población cubana a vivir sin medidas económicas que agraven sus dificultades cotidianas. Los materiales de difusión de la actividad sostienen que Cuba no representa una amenaza para ningún país y reclaman el levantamiento de las restricciones que afectan a la isla.

La convocatoria pone el foco en las consecuencias humanitarias atribuidas al endurecimiento de las sanciones, especialmente las relacionadas con el suministro de combustible y energía. Según denuncia el cartel, la escasez de combustible contribuye a los apagones y repercute en el abastecimiento de agua y el funcionamiento de los hospitales. También señala las dificultades de acceso a medicamentos y otros bienes esenciales, en un contexto de graves problemas económicos para la población cubana.

La movilización pretende asimismo mostrar que entre la comunidad cubana residente en el sur de Florida existen voces que cuestionan la política de sanciones contra la isla. Frente a quienes defienden mantener o endurecer las medidas de presión económica, sus convocantes reivindican que las diferencias políticas no deben traducirse en castigos que afecten a millones de personas.

La iniciativa se suma a las acciones de solidaridad que reclaman un cambio en la política de Washington hacia Cuba y defienden el diálogo y el respeto a la soberanía del país. La concentración de Miami invita a participar a quienes apoyan el levantamiento del bloqueo, con independencia de sus opiniones sobre la realidad política cubana.