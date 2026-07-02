Denuncia Brasil interferencia política en diálogo comercial con EEUU

Las negociaciones avanzan en el plano técnico, pero enfrentan obstáculos derivados de la politización del proceso

El ministro brasileño de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Elias Rosa, afirmó este jueves que las interferencias políticas continúan dificultando las negociaciones con Estados Unidos para evitar la imposición de nuevos aranceles a las exportaciones nacionales.

El funcionario señaló que el Gobierno sostuvo este jueves la cuarta reunión de alto nivel con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y confirmó una nueva ronda de conversaciones para la próxima semana

Tales encuentros son parte de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo antes del 15 de julio, fecha prevista para la posible entrada en vigor de un arancel adicional del 25 por ciento sobre productos brasileños.

Según Elias Rosa, las negociaciones avanzan en el plano técnico, pero enfrentan obstáculos derivados de la politización del proceso.

Sin mencionar nombres, criticó la actuación de dirigentes vinculados al expresidente Jair Bolsonaro, tanto en Brasil como en Estados Unidos, al considerar que introducen intereses políticos y electorales en una agenda que debería limitarse al ámbito económico y comercial, reportó el portal Brasil de Fato.

El ministro aludió a publicaciones realizadas por un exdiputado federal desde territorio estadounidense, quien se atribuyó la promoción del llamado «tarifazo», así como a manifestaciones de apoyo a la medida difundidas en redes sociales desde Brasil.

«Colocan en un debate económico y comercial un componente político que no debería existir», declaró durante una conferencia de prensa celebrada en el I Foro Económico de la Transformación Ecológica Brasileña, organizado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, en Río de Janeiro.

Para el Gobierno brasileño, esas acciones responden a intereses político-electorales y perjudican los esfuerzos diplomáticos para preservar el comercio bilateral.

Elias Rosa reiteró que la orientación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva es mantener abiertas las negociaciones.

«Nunca abandonar la mesa de negociación», afirmó el ministro al citar una instrucción del mandatario, quien defiende el multilateralismo como principio de la política comercial brasileña.

Estados Unidos anunció el pasado 1 de junio la conclusión de una investigación comercial iniciada contra Brasil en 2025 y propuso aplicar un arancel adicional del 25 por ciento a productos brasileños, en una decisión rechazada por el gigante sudamericano.

La investigación, realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, cuestiona políticas brasileñas relacionadas con el sistema de pagos Pix, el comercio digital y decisiones del Poder Judicial sobre plataformas tecnológicas, entre otros asuntos.