Petro: Próximo presidente de Colombia será sirviente de EEUU

En su último discurso a propósito del aniversario 216 del Grito de Independencia, el jefe de Estado expuso que Donald Trump o Marco Rubio “darán órdenes a quien impusieron como presidente de Colombia”

“Pasamos del estatus de República al estatus de Virreinato de nuevo, como hace 216 años”, señaló Petro.

El próximo presidente de Colombia será un sirviente de los gobernantes de Estados Unidos, afirmó este lunes el mandatario, Gustavo Petro, en su último discurso realizado públicamente a propósito de la conmemoración del aniversario 216 del Grito de Independencia.

El jefe de Estado habló ante una multitud reunida en Ciudad Bolívar, en el suroeste de Bogotá, donde antes de la alocución se desarrolló el tradicional desfile militar con el cual se rinde homenaje a la efeméride que dio inicio a la gesta independentista del país.

Según expuso a sus oyentes en una intervención que duró más de una hora, Donald Trump o Marco Rubio “darán órdenes a quien impusieron como presidente de Colombia”.

“Pasamos del estatus de República al estatus de Virreinato de nuevo, como hace 216 años (…) Toca dar el segundo grito de independencia”, señaló.

Pidió entonces a la ciudadanía organizarse para la resistencia pacífica.

Luego denunció que la administración entrante busca, a golpe de decretos, atentar contra la financiación de la educación pública y los equipos básicos de salud de los territorios.

Petro advirtió además sobre la intención de establecer una reforma tributaria en detrimento de la clase trabajadora y en beneficio de los más adinerados, y sobre la posibilidad de que la entrega de tierras ya no favorezca al campesino, sino que beneficie a los mafiosos.

“Quieren encarcelar la dirigencia progresista, tanto la que estuvo en el gobierno, empezando por el que habla, como la que no estuvo en el gobierno. Quieren quitarle la personería jurídica al Pacto Histórico”, planteó.

Afirmó entonces que, frente a ese escenario, se construirá la fuerza popular necesaria.

“Desobediencia civil si van a tumbar las condiciones laborales conquistadas. Huelga general e indefinida si van a arrasar con violencia la reforma agraria sobre el campesinado, paro agrario nacional si van a cambiar la fórmula de la educación pública”, exclamó.

Comentó además que la mera intromisión en las elecciones pasadas de apoyos extranjeros confesos, hasta por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, ya es causa de nulidad, y sobre todo de ilegitimidad del próximo gobierno que se posesionará el 7 de agosto.

Petro aseguró que la organización de millones y millones de colombianos “es la única manera de detener el fascismo y de recuperar la República (…) que se va a perder en los próximos meses y continuar el camino de las reformas sociales en beneficio del pueblo”.

Aseveró asimismo que en las próximas horas se hará pública la demanda ya entregada a la justicia colombiana en la cual se prueba que hubo anomalías en los comicios presidenciales.

El gobernante manifestó que, con indicios de más 70 mil testigos digitales, se divulgará cómo fue que se hizo el fraude electoral por la Registraduría Nacional y por los dueños del software electoral empleado para los sufragios en el país.

Comunicó además que se descubrió como interfirió en los comicios el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para imponerse sobre la voluntad mayoritaria del pueblo.

El jefe de Estado, quien además divulgó los indicadores sociales más importantes logrados durante su gobierno, como la reducción de la pobreza del 38 al 25 por ciento, recibió el apoyo de la multitud que lo escuchaba con fuertes gritos de “Petro, amigo, el pueblo está contigo”, entre otras arengas.