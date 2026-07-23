Brigada sanitaria de Cuba expresa pesar por muerte de médico de la isla en México

Tras estudios médico-legales se confirmó como causa del deceso un infarto agudo de miocardio, acontecimiento que sorprendió a colegas y pacientes

El fallecimiento del doctor Eduardo Chacón Bayard ocurrió el 21 de julio de 2026.

Eugenio Martínez Enríquez, embajador de la República de Cuba en los Estados Unidos Mexicanos, informó desde su perfil en la red social Facebook la nota del Equipo Coordinador Nacional de la Brigada Médica Cubana en México sobre el fallecimiento del doctor Eduardo Chacón Bayard, ocurrido el 21 de julio de 2026 por infarto agudo de miocardio.

El Equipo Coordinador Nacional de la Brigada Médica Cubana en México expresó su pesar por el fallecimiento del galeno durante el cumplimiento de su misión internacionalista en territorio mexicano.

Tras estudios médico-legales se confirmó como causa del deceso un infarto agudo de miocardio, acontecimiento que sorprendió a colegas y pacientes, quienes destacaron la dedicación y compromiso del profesional.

La brigada transmitió condolencias a familiares en Cuba, compañeros en México y al colectivo del Hospital General de Ometepec, estado de Guerrero, donde prestó servicios.

El mensaje destacó que su ejemplo de solidaridad y vocación de servicio permanecerá en la memoria de quienes compartieron su labor.