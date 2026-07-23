En fotos: Taguasco a las puertas del 26

Al municipio espirituano le fue otorgada la condición de sede provincial de las actividades por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

Roberto Javier Bermúdez Portal

23 julio, 2026 - 10:34pm

Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray

Taguasco se encuentra listo para celebrar este viernes en la Plaza de la Revolución de la localidad el acto provincial por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Aunque no todo está hecho, en este municipio se respiran aires de renovación. Más allá de la limpieza y las fachadas pintadas, el territorio avanza en la ejecución de proyectos de desarrollo local y otras formas de gestión que resuelven hoy viejas problemáticas.

Este viernes desde temprano los taguasquenses se darán cita en su plaza para conmemorar la gesta del Moncada y reafirmar su compromiso con el legado de Fidel y del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia.

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Texto de Roberto Javier Bermúdez Portal

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