En fotos: Taguasco a las puertas del 26

Al municipio espirituano le fue otorgada la condición de sede provincial de las actividades por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray

Taguasco se encuentra listo para celebrar este viernes en la Plaza de la Revolución de la localidad el acto provincial por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Aunque no todo está hecho, en este municipio se respiran aires de renovación. Más allá de la limpieza y las fachadas pintadas, el territorio avanza en la ejecución de proyectos de desarrollo local y otras formas de gestión que resuelven hoy viejas problemáticas.

Este viernes desde temprano los taguasquenses se darán cita en su plaza para conmemorar la gesta del Moncada y reafirmar su compromiso con el legado de Fidel y del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia.