Brote de ébola en la República Democrática del Congo deja 60 fallecidos

Ante el complejo escenario, las autoridades ordenaron la reapertura del aeropuerto de Bunia para agilizar el despliegue técnico de los equipos médicos y la vigilancia comunitaria

Los organismos internacionales de salud pública distribuyen insumos de bioseguridad en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur para proteger a las brigadas médicas en las zonas de conflicto. (Foto: Internet)

El Gobierno de la República Democrática del Congo elevó a 344 la cifra de casos confirmados del brote de ébola detectado en la región oriental del país africano. El Ministerio de la Comunicación detalló en su último balance que 60 personas han perdido la vida debido al impacto de esta emergencia epidemiológica.

La provincia fronteriza de Ituri se mantiene como el principal epicentro de la crisis sanitaria acumulando 322 contagios y 46 fallecimientos. Ante el complejo escenario, las autoridades ordenaron la reapertura del aeropuerto de Bunia para agilizar el despliegue técnico de los equipos médicos y la vigilancia comunitaria.

Paralelamente, el Ministerio de Salud de Uganda confirmó un repunte en los contagios locales elevando a 15 la cifra total de pacientes infectados en su territorio. Ante la inminente propagación de la epidemia por el flujo migratorio, el Gobierno ugandés decretó el cierre temporal de los pasos fronterizos con el territorio congoleño.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó la actual epidemia como una emergencia de salud pública de importancia internacional y coordina fondos globales para asistir a los pacientes. Los científicos manifestaron su preocupación debido a que el brote pertenece a la cepa Bundibugyo, variante que no posee vacunas autorizadas ni tratamientos médicos específicos.

La tasa de letalidad de esta variante viral oscila entre el 30 y el 50 por ciento en los pacientes que desarrollan cuadros graves. La enfermedad se caracteriza por provocar fiebres hemorrágicas severas, vómitos, diarreas agudas y destrucción de tejidos internos por el contacto directo con fluidos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que solo el 45 por ciento de los contactos en la RD del Congo han sido rastreados, lo cual complejiza la solución. El funcionario explicó que los conflictos armados internos y los desplazamientos forzados de miles de civiles dificultan el seguimiento médico de los vectores de transmisión humana.