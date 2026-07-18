Mbappé desplaza a Messi como máximo goleador en mundiales

El delantero francés anotó par de veces este sábado en el duelo por el tercer lugar ante Inglaterra, pero no pudo evitar el revés 4-6 que dejó a los galos fuera del podio del certamen

Mbappé atesora 22 goles en Copas del Mundo, uno más que Messi. (Foto: FIFA)

El delantero francés Kylian Mbappé ha destronado momentáneamente al argentino Lionel Messi como máximo goleador en la historia de los mundiales, después de marcar dos goles en el segundo tiempo del partido por el tercer puesto ante Inglaterra en Miami.

En la segunda parte del encuentro, Mbappé acudió al rescate de su equipo (que perdía por 0-4) y marcó el primero para Francia a los 48 minutos.

En el minuto 66 volvió a anotar, con lo que suma 22 goles en Copas del Mundo, uno más que Messi, que tiene 21 y que este domingo disputará la final contra España.

El francés también supera por ahora a Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026: suma 10 tantos, dos más que el astro argentino.

Los jugadores de Inglaterra posan para una foto tras recibir sus medallas de tercer lugar. (Foto: FIFA)

Inglaterra se impuso finalmente a Francia por 6-4 en un partido frenético de ida y vuelta, cargado de emoción y goles hasta el último minuto.

Con esa marca, el francés se convierte en el cuarto jugador en la historia que alcanza diez goles en una sola Copa del Mundo, y en el primero en lograrlo desde que el alemán Gerd Müller lo hiciera en 1970.