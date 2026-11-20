Bukele dijo que busca seis años más para terminar obras en hospitales, rutas y puentes, así como para mantener becas universitarias y de primera infancia

El presidente salvadoreño Nayib Bukele. (Foto: Haiyun Jiang/ The New York Times)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizó hoy ante el Tribunal Supremo Electoral su inscripción como candidato para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales de 2027.

Ante unos 3 000 simpatizantes, Bukele se presentó junto al vicepresidente, Félix Ulloa, quien también registró su candidatura para buscar la reelección en el cargo.

Este jueves vencía el plazo establecido por el organismo electoral para el registro de candidaturas, según su calendario oficial.

“Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar, que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas”, expresó Bukele.

Asimismo, aseguró que El Salvador no va a volver al pasado y que la democracia prevalecerá durante las próximas elecciones, pues hay 11 partidos que pueden postular candidatos.

Sin embargo, pidió a sus seguidores que no se confíen en las encuestas, pues “nadie gana con encuestas” y el voto tiene que ser “marcado, depositado, contado, defendido y transmitido”.

En adición, Bukele dijo que busca seis años más para terminar obras en hospitales, rutas y puentes, así como para mantener becas universitarias y de primera infancia.

Bukele, de 45 años, asumió por primera vez la presidencia de El Salvador en junio de 2019, luego de ganar las elecciones de febrero de ese año con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), poniendo fin a tres décadas de Gobiernos encabezados por los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Fue reelegido para el cargo y comenzó su segundo mandato el 1 de junio de 2024.