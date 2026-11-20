Picta TV ya está disponible para televisores con Android TV

La oferta de la plataforma incluye videos musicales, películas, reportajes, televisión en vivo, estrenos nacionales, clásicos restaurados y coproducciones latinoamericanas

La plataforma cubana de contenidos audiovisuales Picta anunció hoy la disponibilidad de Picta TV para televisores con Android TV, aplicación que se controla con el mando del equipo y se sincroniza con la cuenta del usuario en segundos.

Según publicó Picta en su perfil de Facebook, para instalarla, el usuario debe descargar el archivo de instalación (APK) desde la tienda Apklis, copiarlo en una memoria USB, pasarlo al televisor, instalarlo y abrirlo.

Picta precisó que la aplicación funciona solo en televisores Android TV y que el plan de datos para el servicio se habilita únicamente para líneas móviles.

Ese plan corresponde a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y no a Picta —agregó la plataforma—; para usar el servicio se necesita conexión a internet en el televisor o compartir los datos móviles del teléfono.

Picta fue desarrollada desde 2017 como parte del Proyecto Z17 por la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

Su oferta incluye videos musicales, películas, reportajes, televisión en vivo, estrenos nacionales, clásicos restaurados y coproducciones latinoamericanas.

La plataforma se distribuye en formato web, aplicación móvil y Android TV, y ha incorporado la señal directa de canales nacionales como Tele Rebelde, Cubavisión y Canal Habana.

Con más de 800 creadores verificados y una cifra superior a los 850 000 usuarios registrados, Picta prioriza lo educativo, cultural y social, y apuesta por el talento cubano y la soberanía tecnológica.