El ICE mata a colombiano en Maine

Joan Sebastián Guerrero, colombiano de 26 años, fue asesinado por el ICE en Maine. Testigos y un senador denuncian que la víctima no era a quien buscaban

De acuerdo con el ICE, Guerrero era un extranjero en situación migratoria irregular con una orden definitiva de expulsión. (Foto: Internet)

Un ciudadano colombiano identificado como Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, murió este lunes tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Biddeford, Maine. El caso se produce apenas días después de otra muerte ocurrida en una intervención migratoria en Texas y vuelve a colocar bajo escrutinio las operaciones de detención impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con el ICE, Guerrero era un extranjero en situación migratoria irregular con una orden definitiva de expulsión. La agencia sostuvo que los agentes intentaron detener un vehículo después de realizar labores de vigilancia y que el conductor trató de escapar, por lo que uno de los funcionarios abrió fuego.

«El vehículo intentó huir del lugar y, por temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma. El conductor fue alcanzado y falleció a causa de sus heridas», señaló un portavoz del ICE.



Testigos cuestionan la versión oficial del operativo

El relato de un testigo presencial ofrece una versión distinta sobre los momentos posteriores al tiroteo. Daniel Boucher declaró a la AFP que escuchó varios disparos antes de observar a agentes sacar del vehículo a un hombre con heridas visibles en la cabeza y el rostro.

«En ese momento escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté detenerme'», afirmó Boucher. Agregó que poco después dejó de notar signos de respiración y comprendió que el conductor había fallecido.

La oficina del fiscal general de Maine informó que el agente involucrado fue puesto en licencia administrativa, como establecen los protocolos, mientras el FBI abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.



Colombia solicita explicaciones a Estados Unidos

La Embajada de Colombia confirmó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una aclaración formal sobre la muerte del ciudadano colombiano.

El senador por Maine Angus King declaró a CNN que Guerrero no era la persona buscada por las autoridades y reclamó una «investigación completa, transparente y abierta» para determinar las circunstancias del operativo.



Organizaciones denuncian el impacto de las redadas migratorias

Las organizaciones Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente Maine identificaron a la víctima como un colombiano de 26 años que contaba con permiso de trabajo en Estados Unidos.

«No dejaremos que esta muerte se reduzca a un pie de página en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración», afirmó Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, dijo estar «horrorizada por esta tragedia» y sostuvo que el caso refleja la forma en que se desarrollan las operaciones migratorias en el estado y en otras regiones del país.

En Biddeford, vecinos realizaron una vigilia con velas y flores cerca del lugar del tiroteo, mientras manifestantes se concentraron con pancartas en rechazo a las acciones del ICE. El alcalde de la ciudad, Liam LaFountain, pidió una explicación clara de lo sucedido y señaló que la comunidad merece conocer todos los detalles del caso.

La muerte de Guerrero ocurre menos de una semana después de que un ciudadano mexicano falleciera durante otro operativo del ICE en Houston, Texas, un episodio en el que la versión oficial también fue cuestionada por testigos. Ambos casos han intensificado el debate sobre el uso de la fuerza durante las operaciones de control migratorio en Estados Unidos.