Califica embajador de China como ilegales nuevas sanciones contra Cuba

El diplomático enfatizó que el Gigante asiático se opone firmemente a cualquier forma de presión económica extraterritorial y condena enérgicamente las acciones unilaterales que ignoran la voluntad mayoritaria de la comunidad internacional

Hua recordó que el bloqueo impuesto a Cuba constituye el caso más prolongado de coerción económica en la historia contemporánea. (Foto: PL)

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, calificó este martes de ilegales las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos contra la isla mediante una orden ejecutiva firmada el 1 de mayo.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el diplomático señaló que el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado por Washington durante más de seis décadas «ha causado un profundo sufrimiento al pueblo cubano».

Precisó que la reciente intensificación de medidas coercitivas, incluidas sanciones secundarias contra terceros países, «viola gravemente los derechos del pueblo cubano a la supervivencia y el desarrollo, y contraviene severamente las normas básicas de las relaciones internacionales».

El embajador enfatizó que China se opone firmemente a cualquier forma de presión económica extraterritorial y condena enérgicamente las acciones unilaterales que ignoran la voluntad mayoritaria de la comunidad internacional.

«Algunos intentan echar la culpa al Partido y al Gobierno cubanos, pero esto es solamente buscar pretextos para nuevas agresiones», afirmó el diplomático.

Hua recordó que el bloqueo impuesto a Cuba constituye el caso más prolongado de coerción económica en la historia contemporánea, y que sus efectos humanitarios se agravan en un contexto global marcado por desabastecimiento energético y crisis de suministros.

«Valoramos la inquebrantable voluntad del pueblo y Gobierno cubano de salvaguardar la independencia y la dignidad nacional frente a la máxima presión externa», resaltó.

China, añadió, apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacional y se opone a cualquier forma de injerencia externa

El embajador anunció que su país continuará brindando asistencia humanitaria y cooperación al desarrollo a Cuba, en la medida de sus posibilidades, para ayudar al pueblo a enfrentar los desafíos actuales y mejorar sus condiciones de vida.

«Seguiremos pronunciándonos en defensa de Cuba y, junto con países que se oponen a la hegemonía, fortaleceremos la voz internacional contra la política de la fuerza», expresó.

Hua manifestó su convicción de que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, el pueblo «se unirá y superará las dificultades coyunturales».