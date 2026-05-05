Rotura en conductora afecta servicio de agua en Sancti Spíritus y Cabaiguán

Ya se trabaja en la solución del problema y se garantiza el abastecimiento en pipas a los principales centros asistenciales del territorio

Integrantes de la brigada de mantenimiento de la Empresa de Acueducto en la provincia laboran desde la madrugada en la solución del problema. (Foto: Cortesía de Acueducto)

Una rotura en la conductora principal cerca de la entrada de la Planta Potabilizadora de la localidad de Macaguabo es la causa de la afectación en el abasto de agua a los municipios de Sancti Spíritus y Cabaiguán, según confirmó a Escambray Roberto Nápoles Darias, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado.

Desde que, en horas de la madrugada de este martes, se produjo la afectación, fuerzas de la Unidad Empresarial de Base Mantenimiento de su entidad laboran incansablemente para dar solución a la avería.

“Se trata —explica el director— de una rotura en la tubería de acero de unos 900 milímetros, la cual es considerada de altos diámetros, por lo que se requiere de soldaduras y del uso de varios recursos que ya están en poder de la entidad, de esta forma se pronostica concluir con dicha reparación en las próximas horas”.

Al decir del propio Nápoles, desde que se concluyan las labores de reparación se procederá al llenado de los tanques, acción que debe demorar entre tres y cuatro horas, por lo que se espera que los residentes en los municipios afectados comiencen a recibir agua de forma paulatina partir de la mañana del miércoles.

Explicó que con la Planta Potabilizadora Yayabo se está priorizando el servicio para el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, mientras que con una flotilla de carros cisternas que se llenan en la propia planta espirituana se están abasteciendo los demás centros asistenciales, como hogares maternos, el Hospital Pediátrico y otros, hasta tanto puedan recibir el agua por las vías habituales.