Cuba no debe ser invadida, sino aplaudida y ayudada, asegura Petro

El jefe de Estado colombiano afirmó que “si una sociedad en medio de la crisis mundial que conocimos fue capaz de hacer con la rapidez que tocaba una vacuna efectiva, pues esa sociedad en vez de ser invadida y bombardeada, debería ser aplaudida y ayudada”

Al hacer entrega del bloque A de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, Petro señaló en su intervención que solo “el conocimiento es lo que nos salva”. (Foto: PL)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este martes su rechazo a la posibilidad de una agresión armada contra Cuba durante un discurso pronunciado en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional.

El mandatario, quien acudió a la casa de altos estudios para hacer entrega del bloque A de la Facultad de Artes, también se refirió a las capacidades científicas y culturales de la isla, en tanto manifestó que precisa de reconocimiento y apoyo por sus logros trascendentales.

“Si hay una vanguardia artística y cultural en América Latina se llama Cuba. Si vamos a ver la época del Covid que todos sufrimos, la única sociedad de América Latina y el Caribe que fue capaz de desarrollar una vacuna cuando tocaba (…) que salvó no sé cuántas vidas, empezando por las cubanas, fue Cuba”, expresó ante una audiencia mayoritariamente joven que le aplaudía.

Afirmó además en su alocución el jefe de Estado que “si una sociedad en medio de la crisis mundial que conocimos fue capaz de hacer con la rapidez que tocaba una vacuna efectiva, pues esa sociedad en vez de ser invadida y bombardeada, debería ser aplaudida y ayudada”.

La obra entregada hoy por Petro, que beneficiará a más de tres mil 200 estudiantes, dispone de 12 mil 95 metros cuadrados, de los cuales siete mil 958 corresponden a área construida y cuatro mil 137 a espacios exteriores y zonas circundantes, según informó previamente la Presidencia.

Integra aulas, talleres, laboratorios especializados, auditorio, espacios de creación, áreas de estudio autónomo, servicios de bienestar y dependencias administrativas.

Durante su discurso, el gobernante también destacó la expansión de la universidad pública que, para este semestre, alcanzará 400 mil nuevos cupos, con lo cual elevará la cobertura en educación superior de 54,9 en 2022 a 59,7 por ciento en 2026.

Remarcó que durante su administración la Universidad Nacional recibió medio billón de pesos (más de 134 millones de dólares al cambio actual) para infraestructura, sin contar los recursos cedidos gracias a la política de gratuidad, que actualmente cubre más del 92 por ciento de la matrícula de pregrado y beneficia a más de 43 mil estudiantes.

A esta medida se suma la modificación de la Ley 30, que garantiza que los presupuestos de gratuidad sean permanentes y no reversibles.

Petro señaló en su intervención que solo “el conocimiento es lo que nos salva”, y es lo que hará grandes a las naciones.

“Conocimiento más capacidad computacional; en esto hemos estado trabajando”, sentenció.