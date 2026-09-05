Garantizará Rusia seguridad en negociaciones sobre Ucrania

El líder ruso encabezó las conversaciones realizadas en el Kremlin con los enviados especiales estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner

Putin señaló que Rusia no había negociado un alto el fuego más amplio con Ucrania. (Foto:PL)

Rusia hará todo lo posible para garantizar la seguridad de las negociaciones sobre Ucrania y de los mediadores que participan en ellas, declaró este sábado el presidente, Vladimir Putin.

«Haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar la seguridad del proceso de negociación y de los mediadores», dijo el líder ruso en las conversaciones realizadas en el Kremlin y que duraron tres horas con los enviados especiales estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.

En este contexto, el mandatario precisó que las Fuerzas Armadas rusas no han lanzado ningún ataque contra Kiev desde la medianoche del 5 de septiembre.

«Esta solicitud (la de cesar los ataques contra Kiev) nos llegó por canales oficiales: a través de los servicios de inteligencia y del Ministerio de Asuntos Exteriores», explicó Putin.

El presidente especificó que «la parte ucraniana también ha reducido significativamente sus ataques contra el territorio ruso, incluida la ciudad de Moscú».

Señaló que Rusia no había negociado un alto el fuego más amplio con Ucrania.

«Las autoridades ucranianas hicieron un llamamiento a un alto el fuego más amplio de tres días, pero nunca llegamos a un acuerdo sobre este asunto».

Más temprano este sábado, el avión en el que viajaban los enviados especiales estadounidenses llegó al aeropuerto Vnúkovo de Moscú en el marco de su visita a la capital rusa.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró previamente que sus representantes presentarían a los negociadores rusos una propuesta concreta para resolver la crisis.

Putin declaró el pasado 1 de septiembre que el proceso de negociación sobre Ucrania se encuentra actualmente congelado.

No obstante, subrayó que Moscú está dispuesto a dialogar sobre el tema con todos aquellos que lo deseen y señaló que Witkoff y Kushner «siempre son bienvenidos» en Rusia.