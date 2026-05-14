Canciller cubano afirma que EEUU formalizó oferta de ayuda a la isla

“Sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”, escribió Bruno Rodríguez en sus redes sociales

“Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”, aseguró Bruno Rodríguez. (Foto: PL)

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó este jueves que, por primera vez, el Gobierno de Estados Unidos formalizó públicamente, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a la isla valorado en 100 millones de dólares.

“Sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Sostuvo que “de todas maneras, aun tomando en cuenta la incongruencia de la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica, el gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe y con fines genuinos de cooperación, ya sea bilateral o multilateral”.

“Tampoco tiene inconvenientes en trabajar con la Iglesia católica, con cuyo esfuerzo de cooperación tiene una experiencia larga y positiva de trabajo conjunto”, apuntó.

El titular manifestó que “estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría”.

“Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”, continuó.

Manifestó que la mejor ayuda que en este y en cualquier momento podría dar el gobierno de los EEUU al noble pueblo cubano es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses, lo cual afecta severamente a todos los sectores de la economía y sociedad cubanas.

La víspera, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informó en la red social X que la situación del Sistema Electroenergético Nacional será particularmente tensa en estos días.

“Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que Estados Unidos somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible”, expresó el jefe de Estado.