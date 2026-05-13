Canciller cubano en la India para reunión Brics

Para la nación caribeña será una nueva oportunidad para actualizar a los participantes acerca de los retos que enfrenta el país caribeño, a partir del recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético y las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, llegó este miércoles a Nueva Delhi para asistir a la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del grupo Brics este jueves y viernes, convocada bajo la presidencia pro témpore de la India.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores recibió una cálida bienvenida en el aeropuerto por las autoridades indias, de acuerdo con una publicación de la Cancillería de la nación surasiática.

Cuba, en su calidad de país socio del grupo intergubernamental, intervendrá en las sesiones BRICS@20: Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad y Reformas de la Gobernanza global y el Sistema multilateral.

Para la nación caribeña, en particular, será una nueva oportunidad para actualizar a los participantes acerca de los retos que enfrenta el país caribeño, a partir del recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético y las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

Cuba comparte con los Brics el llamado a impulsar una profunda reforma global que tome en cuenta los legítimos intereses del Sur, la defensa del multilateralismo y de la cooperación internacional como basamentos de la convivencia pacífica entre Estados.

También, el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales de los países más poderosos contra naciones que intentan construir un camino soberano e independiente hacia su propio desarrollo.

De igual modo, el Gobierno cubano ha reiterado a la presidencia india del bloque su total apoyo y la disposición de seguir colaborando en el seno de los BRICS para alcanzar los objetivos del Grupo en cooperación en las esfera política, económica, social y medioambiental, en los que la nación caribeña puede ofrecer su modesta experiencia y conocimientos.

Cuba asiste por segundo año consecutivo a la Reunión de Cancilleres de los BRICS en su calidad de país socio de este Grupo, su primera participación tuvo lugar en abril del 2025 en el encuentro de Rio de Janeiro, bajo la Presidencia pro témpore de Brasil.