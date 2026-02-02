Canciller cubano realiza visita a Vietnam como enviado especial (+post)

Bruno Rodríguez informó en su cuenta de X que fue recibido por el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, el Primer Ministro y por el Canciller de la hermana nación

Bruno Rodríguez fue recibido por el primer ministro de Vietnam, compañero Pham Minh Chinh. (Foto: @BrunoRguezP)

Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y ministro de Relaciones Exteriores, inició este 2 de febrero el programa de actividades de su visita a Vietnam, en calidad de enviado especial de la organización política y el Gobierno de la nación antillana.

Así lo informó el canciller cubano en un mensaje en la red social X donde destacó las conversaciones oficiales que sostuvo con su homólogo, Le Hoai Trung, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam.

Sostuve conversaciones oficiales con el Miembro del Buró Político del Partido Comunista de #Vietnam y Canciller, compañero Le Hoai Trung, como parte de mi visita a este hermano país, en calidad de Enviado Especial del Partido y Gobierno de #Cuba.



Agradecí implicaciones de la… pic.twitter.com/lwN1xNi5kp — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 2, 2026

Rodríguez Parrilla precisó que en el encuentro ambas partes intercambiaron sobre la situación internacional y su impacto en América Latina y el Caribe.

El jefe de la diplomacia cubana agradeció a su par vietnamita las implicaciones de la Cancillería de ese país en la consecución de los consensos alcanzados entre los líderes de las dos naciones.

En 1960 la mayor de las Antillas fue el primer Estado americano en reconocer a la República Democrática de Vietnam, brindándole asistencia en alimentos, medicamentos, personal médico, apoyo militar y construcción de infraestructuras.

Fui recibido por el Primer Ministro de #Vietnam, compañero Pham Minh Chinh, a quien agradecí por este reencuentro.



Resaltamos los progresos en proyectos estratégicos en sectores como la agricultura, la energía y la producción de medicamentos, que forman parte de los consensos… pic.twitter.com/e89empOtUJ — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 2, 2026

Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam se han caracterizado estos 65 años los lazos fraternos de amistad, solidaridad y cooperación.

Entre las más recientes muestras de cercanía figura la campaña nacional de recaudación impulsada en Vietnam por la Cruz Roja, que superó los 15,2 millones de dólares para apoyar a Cuba en medio de sus desafíos económicos.