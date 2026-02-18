Canciller de Rusia ratifica apoyo a Cuba frente a bloqueo de Estados Unidos (+post)

El canciller rechazó «categóricamente las acusaciones infundadas» contra la cooperación de Rusia y Cuba, «como si supuestamente creara una amenaza para los intereses de EE.UU. o de cualquier otro país»

«Por nuestra parte, seguiremos prestando de manera consecuente nuestro apoyo a Cuba y al pueblo cubano en la defensa de la soberanía y la seguridad del país», recalcó Lavrov. (Foto: @BrunoRguezP)

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ratificó este 18 de febrero en Moscú a su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, que su país mantendrá el apoyo irrestricto a La Habana frente al bloqueo de Estados Unidos.

“Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que muestre sentido común y un enfoque responsable y se abstenga de planes para un bloqueo naval de la Isla de la Libertad”, destacó el canciller del gigante euroasiático durante un encuentro con el titular de Exteriores cubano.

El jefe de la diplomacia de la nación eslava rechazó categóricamente las acusaciones inverosímiles contra Rusia y Cuba, así como la cooperación por considerarlas supuestamente una amenaza para los intereses de Washington o de cualquier otro país.

🇷🇺🗣Lavrov: "Quisiera subrayar una vez más nuestra total solidaridad con nuestros amigos cubanos"https://t.co/9NFzc61gam https://t.co/cczgOhI0fJ pic.twitter.com/eDSxrkGFqN — RT Última Hora (@RTultimahora) February 18, 2026

Todos los asuntos deben resolverse exclusivamente mediante un diálogo mutuamente respetuoso orientado a encontrar un equilibrio de intereses, acotó Lavrov.

“Sabemos que nuestros amigos cubanos siempre están dispuestos a conversaciones tan sinceras. A su vez, seguiremos apoyando de forma constante a Cuba y al pueblo cubano en la protección de la soberanía y la seguridad del país”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, quien realiza una vista de trabajo a Rusia como enviado del Partido Comunista (PCC) y el Gobierno, agradeció a las autoridades rusas por el incondicional respaldo a su país, el cual enfrenta hace cerca de siete décadas un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por las Administraciones estadounidenses para asfixiar a la isla caribeña.

“Compartimos una gran preocupación por el deterioro del orden internacional que ya era injusto y precario, pero que hoy está siendo sustituido por las prácticas del Gobierno de Estados Unidos con operaciones de despojo y ocupación de recursos naturales, transgresión total del derecho internacional a espalda de las Naciones Unidas, lo que amenaza no solo el orden actual, el multilateralismo, sino también la soberanía y la seguridad de todos los Estados sin excepción”, enfatizó Rodríguez.

En ese contexto, detalló que en la actualidad Cuba enfrenta una amenaza aun mayor que se suma a décadas de bloqueo y que se endurece con la orden ejecutiva que declara al país como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.

Gran satisfacción de reunirme nuevamente con mi estimado amigo Serguei Lavrov, Canciller de #Rusia. Agradecí la tradicional e histórica solidaridad y apoyo rusos a #Cuba, en particular frente al bloqueo y el cerco energético.



Trabajaremos juntos en defensa del Derecho… pic.twitter.com/7rPMrHaDha — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 18, 2026

Nosotros como siempre defenderemos nuestra independencia y soberanía, mantendremos un rumbo inalterable de búsqueda de una mayor eficacia económica, trabajaremos denodadamente en la recuperación de nuestra economía, y al mismo tiempo estaremos prestos siempre a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país, enfatizó el canciller de la mayor de las Antillas.

Rodríguez calificó las relaciones de La Habana y Moscú de históricas, fraternas, especiales y estratégicas, al tiempo que aseguró que por encima de cualquier presión externa los programas bilaterales continuarán con su desarrollo habitual en post de ambas naciones.

En la tarde de este miércoles el también miembro del Buró Político del PCC será recibido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien dialogará sobre el desarrollo de los nexos bilaterales, la actual crisis energética que vive Cuba ante la imposición del bloqueo petrolero por la Casa Blanca, así como otros temas del ámbito internacional.

El titular de Exteriores llegó a Moscú en la tarde de este 17 de febrero y extenderá su agenda hasta este jueves, de conjunto con la delegación que lo acompaña integrada por el viceprimer ministro y ministro de la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, y el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe de Estados Mayor General, general de Cuerpo de Ejército, Roberto Legrá, entre otros funcionarios.